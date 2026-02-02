Richy Ledezma: de incógnita a esperanza de Chivas a Selección Mexicana

Richard Ledezma pasó en poco tiempo de ser una incógnita a convertirse en una de las historias más llamativas de la Liga MX reciente. Su llegada a Chivas estuvo rodeada de dudas, tanto por su recorrido irregular en Europa como por el desconocimiento general de la afición sobre su verdadero nivel. Sin embargo, el mediocampista no tardó en responder dentro del campo y hoy su nombre ya es habitual en las conversaciones sobre el presente y futuro del Rebaño Sagrado.

Desde sus primeros partidos con el Guadalajara, Ledezma mostró personalidad, buen trato de balón y una lectura de juego que le permitió adaptarse con rapidez al ritmo de la Liga MX. Su polivalencia en el mediocampo y la banda le abrió espacio en el once titular, convirtiéndose en un elemento confiable para el cuerpo técnico, que encontró en él una pieza capaz de equilibrar y generar juego ofensivo.

El crecimiento de Ledezma en Chivas fue constante y sus actuaciones no pasaron desapercibidas. Con participaciones cada vez más sólidas, el jugador comenzó a destacar por su claridad en la salida, su capacidad para asociarse y su entrega defensiva, cualidades que lo transformaron de refuerzo discreto a uno de los nombres más valorados del plantel rojiblanco.

¿Chivas trampolín al Tri?

Ese buen momento a nivel de clubes le abrió la puerta de la Selección Mexicana. Tras completar su proceso para representar oficialmente al Tri, Richard Ledezma recibió el llamado que tanto había esperado, dando un giro significativo.

Su debut con la camiseta nacional estuvo a la altura de las expectativas. Lejos de mostrarse nervioso, Ledezma jugó con soltura y criterio, cumpliendo en su zona y aportando dinamismo al funcionamiento colectivo. Su rendimiento fue uno de los aspectos más destacados del encuentro, dejando sensaciones positivas tanto en el cuerpo técnico como en la afición.

Las actuaciones posteriores confirmaron que lo mostrado en su estreno no fue casualidad. Ledezma volvió a responder cuando fue requerido, manteniendo un nivel alto y demostrando que puede competir por un lugar en el mediocampo del Tri, una zona históricamente exigente y con alta competencia interna.

¿Opción para el futuro?

A sus 25 años, Richard Ledezma parece haber encontrado el escenario ideal para relanzar su carrera. Chivas le brindó continuidad y confianza, mientras que la Selección Mexicana le ofrece una vitrina mayor, en un momento clave rumbo a los próximos compromisos internacionales.