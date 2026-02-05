Paradowski bajo palos: el fichaje del Ibiza que rompió las redes antes que el balón

El fichaje de Tao Paradowski por la UD Ibiza se ha convertido en uno de los movimientos más virales del cierre de mercado. El joven guardameta francés, procedente del Pau FC de la Ligue 2, aterriza en el fútbol español con apenas 20 años, pero su nombre ya es tendencia en redes sociales incluso antes de debutar. La combinación entre su apellido y su posición bajo palos ha desatado una ola de comentarios.

En términos deportivos, la operación supone una apuesta de futuro para el conjunto balear, que busca reforzar su portería con talento joven y proyección internacional. Sin embargo, el verdadero impacto inicial no ha estado en sus estadísticas ni en su trayectoria en Francia, sino en el ingenio colectivo de internet, que no tardó en convertir a Paradowski en protagonista de memes y bromas futboleras.

Tao Paradowski portero francés I IG:@tao.paradowski

El apellido que incendió las redes sociales

Todo comenzó con la presentación oficial del jugador. A falta de pocas horas para el cierre del mercado de fichajes, la UD Ibiza anunció la incorporación del portero y, casi de inmediato, su apellido empezó a circular masivamente en plataformas como X. “¿Cómo vas a ser portero y llamarte Paradowski?”, comentaban usuarios con miles de seguidores, dando pie a una cadena interminable de chistes.

Lejos de incomodarse, el club decidió sumarse al humor. El community manager del Ibiza respondió con ironía y complicidad, publicando mensajes como “Win, win, de manual”, participando activamente en la conversación digital. Esta reacción estratégica no solo calmó la avalancha de comentarios, sino que amplificó la visibilidad del fichaje, convirtiéndolo en una tendencia nacional.

Las comparaciones no tardaron en cruzar fronteras. Desde Sudamérica surgieron referencias igualmente ingeniosas, como la de un portero chileno apellidado Manosalva, cuyo destino parecía escrito desde la cuna. Otros usuarios ironizaban con paralelismos del tipo: “Es como jugar de 9 y llamarte Lewangoalski”, elevando aún más el fenómeno viral en torno al nuevo guardameta del Ibiza.

Paradoski en Ligue2 I IG:@tao.paradowski

Más allá del meme: la historia de Tao Paradowski

Detrás del ruido digital hay un futbolista con historia propia. El nombre “Tao” no es casual: proviene de una reconocida serie animada de aventuras, un detalle que añade un matiz singular a su identidad. Desde pequeño, el fútbol marcó su vida, y su camino como portero comenzó casi de manera natural en el entorno familiar.

El propio Paradowski ha relatado una anécdota que resume su vocación. “Nací con un balón en las manos y mi hermano Djibril, en los pies. Él disparaba y yo paraba”, explicó en una entrevista. Esa dinámica fraternal fue el punto de partida de una carrera que ahora da el salto al fútbol español, con la ilusión de consolidarse en Europa.

Durante su infancia también practicó judo, disciplina que contribuyó a desarrollar su agilidad, coordinación y fortaleza mental, cualidades esenciales para un guardameta moderno. Esa combinación de técnica y preparación física fue clave en su formación en Francia, donde destacó como una promesa bajo palos antes de firmar con la UD Ibiza.

Ahora, el reto para Tao Paradowski será transformar la viralidad en rendimiento. El Ibiza ha conseguido un fichaje que no solo refuerza la plantilla, sino que también ha multiplicado su alcance mediático. Entre bromas, tendencias y expectativas deportivas, el joven francés tendrá la oportunidad de demostrar que su apellido puede ser motivo de risas… pero también de grandes paradas.