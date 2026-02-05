Charros de Jalisco derrotó a Tomateros y se meten en las Semifinales de la Serie del Caribe

La hegemonía continúa. Los Charros de Jalisco (México verde) se impuso ante los Tomateros de Culiacán (México Rojo) con marcador de 4-2 , luego de 50 años sin cruzarse en el diamante, consiguiendo de esta manera su pase a las Semifinal de la Serie del Caribe 2026.

Charros de Jalisco durante la victoria ante Tomateros I MEXSPORT

México Rojo pegó primero

Pese a que República Dominicana se mantiene como líder invicto con tres triunfos sin derrota. México Rojo ocupa el segundo puesto con tres victorias y un descalabro, seguido por Puerto Rico con marca de 2-2. La tabla refleja lo apretada que está la competencia y la importancia de cada juego en la lucha por el campeonato caribeño.

El encuentro comenzó con México Verde tomando la delantera en la primera entrada. Carlos Sepúlveda abrió el inning al ser golpeado, avanzó con sencillo de Allen Córdoba y anotó gracias a un elevado de sacrificio de Rodolfo Amador para el 1-0. Sin embargo, la reacción de los Charros fue inmediata: Michael Wielansky y Willie Calhoun conectaron imparables consecutivos, y Mateo Gil igualó el marcador con línea al jardín izquierdo, enviando un mensaje claro de que no cederían terreno.

México Rojo vs México Verde en la Serie del Caribe I MEXSPORT

En la segunda entrada, Reynaldo Rodríguez cambió el rumbo con un jonrón solitario por el jardín izquierdo que puso el 2-1 para México Rojo. Aunque los Tomateros lograron empatar 2-2 en la tercera con doble de Allen Córdoba y remolque de Rodolfo Amador, el juego comenzó a inclinarse tras un error defensivo y la lesión del abridor Ronald Medrano, quien abandonó el montículo por molestias en la pierna derecha.

Del cuarto al sexto inning, el pitcheo fue protagonista. Relevistas como César Gómez, Luis Márquez y Braulio Torres-Pérez mantuvieron el empate, mientras ambas ofensivas desperdiciaban oportunidades con corredores en posición de anotar. La tensión aumentó en cada lanzamiento, sabiendo que un solo descuido podía definir el destino del encuentro.

Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT

Adiós empate y Jalisco sentencia el clásico

El momento decisivo llegó en la séptima baja. Leo Heras abrió con doble y más tarde anotó gracias a un sencillo clave de Michael Wielansky que rompió el empate 2-2. Previamente, una combinación de balk, robo y lanzamiento descontrolado había permitido ampliar la ventaja a 4-2, una diferencia que resultó definitiva ante la solidez del bullpen jalisciense.

En la recta final, México Rojo cerró el candado con autoridad. Gerardo Reyes, Wilmer Ríos y Matt Foster contuvieron los intentos de reacción de los Tomateros, quienes incluso llenaron las bases en la novena, pero una doble matanza revisada y un rodado final sellaron el triunfo. Los Charros celebraron su pase a semifinales, mientras México Verde se jugará todo ante los Leones del Escogido, en un torneo que sigue dejando emociones intensas y una lucha cerrada por el título de la Serie del Caribe 2026.