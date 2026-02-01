Sweet Caroline: La historia de la mítica canción que suena en los juegos de los Red Sox

La experiencia, el cariño, la emoción pero sobre todo la historia acompañan a las grandes canciones de un equipo de cualquier deporte, pero hay algunas que se vuelven himnos, los cuales se insertan tan de lleno en la piel de los seguidores. Uno de los casos más significativos y pioneros es el de Sweet Caroline de Neil Diamond, con los Red Sox de Boston, equipo de la MLB.

Ruth con Boston I @SportsCenter

¿Cómo se originó la tradición de la canción?

A diferencia de la mayoría de las veces en que la música se planea para que la afición y el equipo conecten con ella, en Boston la historia fue diferente. Todo ocurrió gracias a Amy Tobey, una trabajadora que se encargaba de la música en el Fenway Park.

Amy fue la persona que puso la canción por primera vez en el año de 1976, ¿la razón? un noble gesto para una de sus amigas, la cual acababa de dar a luz a su primera hija, la cual llamó Caroline.

Viejas glorias de Boston estuvieron presentes durante el festejo (FOTO: AP)

‘Where it begin, I can´t begin to know when’, comenzó a sonar en el corazón de Boston, dejando sorprendidos a todos en las gradas en un momento donde no ocurría nada dentro del juego.

La sorpresa llegó segundos después ya que la gente comenzó a cantar la canción por cuenta propia. Nadie en el estadio pidió que se coreara o que reaccionaran, sin embargo, la gente tomó de muy buena manera el sonido.

Amy no solo había animado a la afición en ese momento, sino que creó una de las tradiciones más bellas del béisbol, reviviendo una canción de 1969. Desde aquella ocasión, la tradición de poner Sweet Caroline comenzó, aunque únicamente cuando el partido estaba en instancias favorables para los locales.

Tablero del Fenway Park | @fenwaypark

Good times never seemed so good

Desde 1976 hasta la fecha, la música no solo sigue sonando, sino que el equipo de los Medias Rojas y su afición le fueron añadiendo algunos detalles; como el coro ‘so good, so good, so good’, además de que la canción ya no suena en cualquier mono del juego, sino que esta hace su aparición en la octav entrada.

Finalmente, Diamond y su canción se consagraron en dos ocasiones, la primera en 2002, cuando el vicepresidente del equipo, Charles Steinberg, dejó la canción de manera definitiva. La segunda llegó en 2013, cuando el propio Neil Diamond se presentó en vivo para hacer su interpretación en la novena entrada, cantando al unísono con 37,755 bostonianos que juntos recordaban y celebraban que no se puede sufrir cuando se está abrazando a quien amas.