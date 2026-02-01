Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

México Verde queda tendido ante Puerto Rico en el Juego 1 de la Serie del Caribe

México Verde | @beisboldecaribe
Emiliano Arias Pacheco 16:32 - 01 febrero 2026
Tomateros de Culiacán no pudo retener la ventaja que tuvo de cuatro carreras desde la segunda entrada

México Verde (Tomateros de Culiacán) vivió un debut amargo en la Serie del Caribe al caer 5-4 ante Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce), luego de quedar tendido en el terreno tras un imparable decisivo de Rubén Castro en la novena entrada. Cuando parecía que la novena mexicana tenía el juego bajo control, un cierre dramático cambió por completo la historia y dejó a los Cangrejeros celebrando una remontada de última hora.

Desde el arranque, México Verde mostró autoridad con el bate y tomó ventaja rápidamente en la primera entrada. Rodolfo Amador brilló con un doblete remolcador que abrió el marcador, mientras que Florial y Córdoba aportaron para aumentar el daño y colocar el 3-0 temprano, encendiendo el ánimo del dugout mexicano y marcando el ritmo del encuentro.

México Verde | @clubtomateros

En ese mismo primer episodio, la defensiva mexicana también respondió con fuerza, gracias a David Reyes, quien ponchó a los tres bateadores de Puerto Rico en la parte baja. Con ese dominio desde la lomita, los Tomateros parecían encaminados a una noche tranquila, combinando ofensiva oportuna con pitcheo dominante.

México Verde se adelantó 4-0, pero Puerto Rico reaccionó a tiempo

La segunda entrada confirmó el buen momento de México Verde, que amplió la ventaja a 4-0 luego de un hit de Solís que permitió a Luis Verdugo anotar. Puerto Rico intentó frenar la ofensiva con un ajuste en el orden al cambiar a Wiles por Velázquez, pero el movimiento no generó el efecto esperado, y además Córdoba lució con una gran atrapada que apagó una amenaza tras un batazo de López.

México Verde | @clubtomateros

Sin embargo, el juego dio un giro en la cuarta entrada cuando Puerto Rico conectó su primer golpe de autoridad. Morales sacó la pelota del parque con un cuadrangular que produjo dos carreras y recortó la distancia a 4-2, metiendo de lleno a los Cangrejeros en el partido y obligando a México Verde a jugar con mayor presión.

Más adelante, en la séptima entrada, Puerto Rico volvió a responder con ofensiva oportuna y se acercó peligrosamente en la pizarra. Christian Vázquez conectó un doblete y posteriormente anotó la tercera carrera, dejando el marcador 4-3 y aumentando la tensión en cada lanzamiento, con un cierre que ya se sentía inevitablemente cardíaco.

México Verde | @clubtomateros

¿Cómo fue la remontada de Puerto Rico en la novena entrada?

En la novena, México Verde no logró sumar carreras ante el trabajo de Morales, y Puerto Rico tomó su última oportunidad al bat con la misión clara de darle la vuelta. Goose abrió el episodio, pero su relevo se complicó desde el primer momento al golpear a Isan Díaz y luego otorgar pasaporte, dejando hombres en base y encendiendo las alarmas en el dugout mexicano.

Con Miguel Vásquez ya en la lomita y los corredores avanzando hasta colocar segunda y tercera ocupadas, el desenlace llegó en el momento más tenso. A Florial se le escapó la pelota, Rubén Castro conectó un sencillo que terminó siendo letal y Puerto Rico dejó tendido a México Verde, firmando el 5-4 definitivo y una derrota dolorosa para los Tomateros en su presentación.

Puerto Rico | @santurcebeisbol
