Futbol de Estufa: Altas, bajas y rumores de las Chivas para el Clausura 2026

Las Chivas Rayadas del Guadalajara empiezan a visualizar el próximo torneo, por lo pronto ya se encuentran armándose de cara al Clausura 2026; los dirigidos por Gabriel Milito se fueron del Apertura 2025 con un sabor agridulce, pero eso ha quedado en el pasado.

Después de su eliminación en Cuartos de Final del Apertura 2025, y que todavía sigue ‘sin aparecer’ ese balón que voló Chicharito Hernández, a manos de Cruz Azul, Guadalajara ya tiene amarrados a quienes se convertirán en refuerzos de cara al siguiente torneo.

Milito l IMAGO7

Altas

El conjunto rojiblanco tiene a su primer refuerzo, se trata Brian Gutiérrez, jugador mexicoamericano que hasta hace poco jugaba en el Chicago Fire, equipo de la MLS en donde ha brillado durante la última temporada; sin embargo, el jugador buscará ahora probarse en la Liga MX para el año de la Copa del Mundo de Norteamérica.

El jugador de 22 años llegará al Rebaño para reforzar al plantel de cara al Clausura 2026. Durante la última temporada de la MLS y a lo largo de 32 partidos, Gutiérrez anotó un total de 10 goles y sumó cuatro asistencias, siendo el tercer máximo goleador del campeonato de liga para The Fire.

El fichaje de Brian Gutiérrez tendrá un costo de 4.5 millones de dólares, es decir, un poco más de 82 millones de pesos mexicanos; el contrato se firmará por los siguientes tres años y, aunque también tiene nacionalidad norteamericana, su pasaporte mexicano fue entregado recientemente, por lo que no tendrá problemas para jugar en las Chivas.

Nuevo refuerzo de Chivas | X

El segundo refuerzo confirmado para la institución Rojiblanca fue Ángel Sepúlveda, quien tendrá su segunda etapa en el conjunto jalisciense. ‘El Cuate’ fue presentado hace unas horas en Verde Valle, marcando el comienzo de una nueva era para Chivas.

El jugador mexicano tuvo un renacimiento en Cruz Azul y, pese a que en ocasiones su desempeño no era el mejor, fue parte importante del equipo que consiguió la última Concachampions del cuadro cementero. Sepúlveda llega a Chivas con 34 años.

Otra de las llegadas se trata de un regreso: el de Ricardo Marín, quien después de un año en Puebla a préstamos está de vuelta con el equipo rojiblanco para probar suerte una vez más. Richy había sido el autor del gol 4 mil en la historia del Rebaño.

Sepúlveda | @Chivas

Bajas

La primera baja del equipo fue sido Javier 'Chicharito' Hernández, quien se despidió hace unas días. El histórico delantero mexicano se despidió del club que lo formó después de una segunda etapa poco exitosa, en la que el delantero quedó a deber.

La segunda baja del equipo Rojiblanco fue Cad Cowell, quien terminó por partir de vuelta a Estados Unidos, ahora con los New York Red Bulls. ‘El Vaquero’ tuvo un paso mediano en Chivas, pues nunca logró mostrar todas las grandes cualidades con las que llegó al balompié nacional.

El Club Deportivo Guadalajara también confirmó el adiós de Isaac Brizuela para el Clausura 2026. El elemento de la plantilla que más tiempo llevaba en la institución puso fin a su etapa en el Rebaño.

Adiós, Vaquero | MEXSPORT

Rumores

Con la llegada de Ángel Sepúlveda y la salida de Cade Cowell, los rumores -de momento- terminaron en Verde Valle. Sin embargo, las actualizaciones se darán a conocer en los próximos días.