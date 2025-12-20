Cruz Azul confirmó partido amistoso de pretemporada de cara al Clausura 2026

Cruz Azul comienza a trazar su camino rumbo al Clausura 2026 y lo hará con una pretemporada que incluye un compromiso especial tanto en lo deportivo como en lo social. La Máquina Celeste ya confirmó uno de sus primeros duelos de preparación, en el que se medirá a la Jaiba Brava de Tampico Madero, actual campeón de la Liga de Expansión.

El encuentro representa un sinodal de alto nivel para el conjunto tamaulipeco, que enfrentará al vigente monarca de la Concacaf apenas una semana antes del arranque oficial del nuevo torneo, tanto en la Liga MX como en la división de plata.

Este duelo amistoso se enmarca dentro de la segunda edición de la Copa DIF Altamira, un evento con causa que busca recaudar fondos para apoyar diversos proyectos sociales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Altamira. La iniciativa está enfocada en la atención de grupos vulnerables de la región, según confirmó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

A través de sus canales oficiales, el club celeste hizo el anuncio del compromiso y extendió la invitación a su afición. “Tendremos amistoso ante Jaiba Brava. Nos vemos pronto en el Estadio Tamaulipas. 4 de enero, 18:00”, comunicó la institución cementera.

El partido se disputará el próximo domingo 4 de enero a las 18:00 horas en el Estadio Tamaulipas, inmueble que se alista para recibir a dos equipos con presentes contrastantes, pero con altas expectativas para el nuevo año futbolístico.

En las próximas horas se dará a conocer la información correspondiente a la venta de boletos, y se prevé una buena entrada, con presencia tanto de aficionados locales como de seguidores de Cruz Azul, que buscarán acompañar al equipo en su preparación.

Así, la Máquina no solo afina detalles en lo deportivo, sino que también se suma a una causa social, reforzando el carácter integral de una pretemporada que ya empieza a tomar forma rumbo al Clausura 2026.

Hasta el momento la única baja para el siguiente torneo es Ángel Sepúlveda y la dirección técnica analiza nombres para que puedan llegar a La Máquina rumbo a la décima.