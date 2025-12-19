Miguel Borja, a detalles de ser nuevo jugador de Cruz Azul

Miguel Borja está muy cerca de convertirse en jugador de Cruz Azul. El atacante colombiano se encuentra a una firma de cerrar su llegada a La Noria y perfilarse como el primer refuerzo celeste rumbo al próximo torneo Clausura 2026.

La propuesta del conjunto cementero resulta considerablemente más atractiva que la presentada por Boca Juniors, club que también había mostrado interés en el atacante.

Con Colombia | MEXSPORT

Desde el entorno del futbolista ven con buenos ojos la posibilidad de abrir un nuevo capítulo en su carrera, ahora dentro del futbol mexicano y con un rol protagónico en el proyecto deportivo de Cruz Azul.

Las negociaciones avanzan de manera positiva. Desde el círculo cercano al jugador confirmaron a RÉCORD que el tema sigue en marcha.

Con Colombia | MEXSPORT

¿Qué dijo Cruz Azul sobre las negociaciones?

"Trabajando en ello", fue la breve respuesta, reflejo de que las partes continúan afinando detalles para concretar la operación.

Sin embargo, la inminente llegada del atacante colombiano también abre un frente complicado en el interior del club. Cruz Azul se encuentra actualmente al límite de futbolistas no formados en México, con las nueve plazas de extranjeros permitidas por la Liga MX ocupadas.

En el Mundial de Clubes | MEXSPORT

Plazas de extranjeros llenas

Hasta el momento, la directiva no ha logrado liberar alguno de esos espacios, situación que se vuelve prioritaria si se quiere concretar el registro de Borja. Para que el colombiano pueda ser inscrito oficialmente, será indispensable que el club dé salida al menos a un extranjero en los próximos días.

Así, mientras Miguel Borja está cada vez más cerca de vestir de azul, en La Noria se aceleran las gestiones tanto en el escritorio como en el mercado, conscientes de que el fichaje no solo depende de la firma del jugador, sino también de movimientos estratégicos dentro de la plantilla.

Con Colombia | MEXSPORT