¿Cuánto pagó Rayados por Daniel Aceves y por qué se dio su llegada?

Los Rayados de Monterrey empiezan a armar su plantilla de cara al Clausura 2026, tras la salida agridulce de Sergio Ramos, los norteños ya tienen a un zaguero que suele jugar como lateral izquierdo en la persona de Daniel Aceves.

El jugador mexicano de 24 años llega con pocos focos pero con un destacado paso por los Tuzos del Pachuca, muchos se preguntan cuánto tuvo que desembolsar el equipo de la Sultana del Norte y la cual ya fue revelada por Willie González quien asegura que fueron 4.5 millones de dólares (90 millones de pesos) un pedido que fue directamente por el entrenador del cuadro regio.

Daniel Aceves l MEXSPORT

¿Cómo juega Daniel Aceves?

Daniel Aceves destaca por su proyección ofensiva, velocidad y capacidad para sumarse al ataque. Estas características encajan con el estilo dinámico que busca Rayados de cara a los retos del próximo torneo. Con esta incorporación, los regiomontanos dan el primer golpe en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, reforzando su plantel con un jugador joven, con experiencia y hambre de trascender en uno de los clubes más exigentes del futbol mexicano.

Durante su última temporada con los Tuzos, Daniel Aceves disputó 17 partidos oficiales, en los que aportó un gol y dos asistencias, mostrando regularidad y participación constante dentro del esquema hidalguense.

Aceves l MEXSPORT

Además de su paso por Pachuca, el defensor cuenta con experiencia internacional, ya que militó en el Real Oviedo del futbol español y en el Chicago Fire de la MLS, etapas que le permitieron adquirir roce en distintos estilos de juego.

En cuanto a logros colectivos, Aceves formó parte del Pachuca que conquistó el título del Derbi de las Américas, así como la Challenger Cup, sumando trofeos importantes a su palmarés antes de llegar a Monterrey.

Nuevo refuerzo de Rayados l IMAGO7

¿Rayados va por Orellano?

Rayados no quitan el dedo por un nuevo atacante para lograr el objetivo de cada torneo: Conseguir ser campeón en la Liga MX, en esta ocasión se trata de Luca Orellano, extremo argentino que juega en el FC Cincinnati de la Major League Soccer, así lo reporto Tom Bogert, aunque no dio a conocer la cifra que Rayados ha puesto sobre la mesa por el joven argentino.

Monterrey sigue negociando por Orellano, quien podría llegar a la Sultana del Norte para el torneo Clausura 2026. El argentino llegó a la MLS procedente del Vasco Da Gama, el extremo que se formó en la academia de Vélez Sársfield, en 2024, disputando 77 partidos en la liga estadounidense y marcando 15 goles, además de servir para 11 asistencias.