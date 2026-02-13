La prensa española tunde a Hansi Flick tras el 0-4 de Barcelona ante el Atlético

La prensa española señala a Hansi Flick, entrenador del Barcelona, como el principal responsable de la contundente derrota sufrida en Madrid ante el Atlético (0-4) en la ida de las Semifinales de la Copa del Rey.

El Barcelona no encajaba cuatro goles en la primera mitad de un partido oficial desde 2020. Curiosamente, fue su actual técnico, Hansi Flick, quien se los endosó con el Bayern en unos Cuartos de Final de la Champions League que terminaron con un inolvidable 8-2 a favor de los bávaros.

Entonces vencedor, ahora vencido, el técnico alemán es considerado por los periodistas españoles como el principal culpable del desastre en Madrid. El diario catalán Mundo Deportivo tituló sobre “la peor primera parte del Barcelona en la era Flick”, mientras que Sport la calificó de “desastre”.

AS: “Flick se señaló a sí mismo”

Jugadores de Atlético de Madrid celebran tras goleada contra Barcelona | AP

Pero el más crítico con el entrenador alemán fue AS. El diario madrileño considera que cometió “un error gigantesco, inédito en él desde que está en el Barcelona”, al alinear a Marc Casado. El centrocampista tuvo un rendimiento muy pobre y Flick lo retiró del campo a los 37 minutos del pitido inicial.

“En una decisión sin precedentes desde que está en el Barcelona, Flick levantó la mano, reconoció su culpa, asumió la responsabilidad de su error y sustituyó a un Casado completamente superado”, analizó AS.

El alemán abrazó a su jugador al salir del campo, lo consoló, pero AS sostiene que el culpable no es Casado, sino él mismo: “Flick señaló al jugador al hacer el cambio, pero, en esencia, se señaló a sí mismo”.

En la rueda de prensa, la autocrítica no tuvo cabida. El técnico blaugrana arremetió contra los árbitros, molesto por dos aspectos: la agónica espera para la revisión del gol de Pau Cubarsí, finalmente anulado por fuera de juego, y el hecho de que Giuliano Simeone no recibiera tarjeta amarilla por una falta cometida sobre Alejandro Balde al inicio del partido, en el segundo 36. Flick considera que esa entrada no sancionada marcó el tono de la dureza.

Hansi Flick arremetió contra los árbitros: “En mi opinión, fue un desastre. ¡Un desastre!”

“¿Qué debo decir? ¿Qué decir? Creo que... Empecemos con las tarjetas amarillas, ¿vale? Normalmente, en la primera acción, la primera, con la falta sobre Balde, ¡es tarjeta amarilla! Está claro, tarjeta amarilla. Entonces, quizás todo habría sido diferente. Así, [el árbitro] les invitó a jugar de esta manera.

Atlético de Madrid vs Barcelona en la Copa del Rey I AP

Pero quiero... En mi opinión, fue un desastre. ¡Un desastre! Tuvimos que esperar... ¿Ni siquiera sé cuántos minutos? ¿Siete? ¡Seamos serios! Y en esos 7 minutos encontraron algo, vale.