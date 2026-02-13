Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

La prensa española tunde a Hansi Flick tras el 0-4 de Barcelona ante el Atlético

Diego Simeone saluda a Hansi Flick previo al partido de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Diego Simeone saluda a Hansi Flick previo al partido de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 08:07 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los periodistas españoles criticaron al enterador alemán Hansi Flick, tras la derrota en la Copa del Rey ante Atlético de Madrid

La prensa española señala a Hansi Flick, entrenador del Barcelona, como el principal responsable de la contundente derrota sufrida en Madrid ante el Atlético (0-4) en la ida de las Semifinales de la Copa del Rey.

El Barcelona no encajaba cuatro goles en la primera mitad de un partido oficial desde 2020. Curiosamente, fue su actual técnico, Hansi Flick, quien se los endosó con el Bayern en unos Cuartos de Final de la Champions League que terminaron con un inolvidable 8-2 a favor de los bávaros.

Entonces vencedor, ahora vencido, el técnico alemán es considerado por los periodistas españoles como el principal culpable del desastre en Madrid. El diario catalán Mundo Deportivo tituló sobre “la peor primera parte del Barcelona en la era Flick”, mientras que Sport la calificó de “desastre”.

AS: “Flick se señaló a sí mismo”
Jugadores de Atlético de Madrid celebran tras goleada contra Barcelona | AP
Jugadores de Atlético de Madrid celebran tras goleada contra Barcelona | AP

Pero el más crítico con el entrenador alemán fue AS. El diario madrileño considera que cometió “un error gigantesco, inédito en él desde que está en el Barcelona”, al alinear a Marc Casado. El centrocampista tuvo un rendimiento muy pobre y Flick lo retiró del campo a los 37 minutos del pitido inicial.

“En una decisión sin precedentes desde que está en el Barcelona, Flick levantó la mano, reconoció su culpa, asumió la responsabilidad de su error y sustituyó a un Casado completamente superado”, analizó AS.

El alemán abrazó a su jugador al salir del campo, lo consoló, pero AS sostiene que el culpable no es Casado, sino él mismo: “Flick señaló al jugador al hacer el cambio, pero, en esencia, se señaló a sí mismo”.

En la rueda de prensa, la autocrítica no tuvo cabida. El técnico blaugrana arremetió contra los árbitros, molesto por dos aspectos: la agónica espera para la revisión del gol de Pau Cubarsí, finalmente anulado por fuera de juego, y el hecho de que Giuliano Simeone no recibiera tarjeta amarilla por una falta cometida sobre Alejandro Balde al inicio del partido, en el segundo 36. Flick considera que esa entrada no sancionada marcó el tono de la dureza.

Hansi Flick arremetió contra los árbitros: “En mi opinión, fue un desastre. ¡Un desastre!”

“¿Qué debo decir? ¿Qué decir? Creo que... Empecemos con las tarjetas amarillas, ¿vale? Normalmente, en la primera acción, la primera, con la falta sobre Balde, ¡es tarjeta amarilla! Está claro, tarjeta amarilla. Entonces, quizás todo habría sido diferente. Así, [el árbitro] les invitó a jugar de esta manera.

Atlético de Madrid vs Barcelona en la Copa del Rey I AP

Pero quiero... En mi opinión, fue un desastre. ¡Un desastre! Tuvimos que esperar... ¿Ni siquiera sé cuántos minutos? ¿Siete? ¡Seamos serios! Y en esos 7 minutos encontraron algo, vale.

Cuando vi la jugada, para mí estaba claro que no era fuera de juego. ¡Claro! Al final ellos vieron otra cosa, ¡pero que nos lo digan! No comunicaron nada, están muy mal en ese aspecto aquí”, tronó el alemán en la rueda de prensa.

Últimos videos
Lo Último
10:41 VIDEO: Así fue la detención de Kevin, presunto agresor de Jeremy en secundaria de Tláhuac
10:33 Se agotan los preservativos gratuitos en la Villa Olímpica de Cortina d'Ampezzo
10:31 San Valentín 2026: así cuidará la policía a los enamorados en CDMX
10:27 Acusan al COI de vender camisetas de la época nazi
10:24 Guaraní FC se burla del Ponte Preta y simula un funeral tras el descenso de su rival
10:10 Jamaica presenta colección Adidas Originals en honor a Bob Marley y el reggae
09:56 VIDEO: Sheinbaum confirma que Los Aguilar sí estaban cerca del ataque armado en Zacatecas
09:09 Zacatecas bajo fuego: Este es el saldo tras el ‘ataque’ a Pepe Aguilar y a su familia
09:08 Joan Laporta manda su apoyo al Barcelona tras la derrota ante el Atlético
08:37 Más vale "juntarse" que casarse: los mexicanos le huyen al matrimonio por esta razón
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
2
Contra ¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
3
Futbol Henry Martín pide perdón a la afición del América y asegura que se malinterpretaron sus palabras
4
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
5
Contra Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder
6
Futbol Nacional Rodrigo Dourado calienta el Clásico Nacional: 'América, favorito como siempre'
Te recomendamos
VIDEO: Así fue la detención de Kevin, presunto agresor de Jeremy en secundaria de Tláhuac
Contra
13/02/2026
VIDEO: Así fue la detención de Kevin, presunto agresor de Jeremy en secundaria de Tláhuac
Se agotan los preservativos gratuitos en la Villa Olímpica de Cortina d'Ampezzo
Empelotados
13/02/2026
Se agotan los preservativos gratuitos en la Villa Olímpica de Cortina d'Ampezzo
San Valentín 2026: así cuidará la policía a los enamorados en CDMX
Contra
13/02/2026
San Valentín 2026: así cuidará la policía a los enamorados en CDMX
Acusan al COI de vender camisetas de la época nazi
Otros Deportes
13/02/2026
Acusan al COI de vender camisetas de la época nazi
Guaraní FC se burla del Ponte Preta y simula un funeral tras el descenso de su rival
Futbol
13/02/2026
Guaraní FC se burla del Ponte Preta y simula un funeral tras el descenso de su rival
Jamaica presenta colección Adidas Originals en honor a Bob Marley y el reggae
Futbol
13/02/2026
Jamaica presenta colección Adidas Originals en honor a Bob Marley y el reggae