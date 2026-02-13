VIDEO: Sheinbaum confirma que Los Aguilar sí estaban cerca del ataque armado en Zacatecas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, desmintió categóricamente que la familia Aguilar —incluyendo a Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal— haya sido víctima de un ataque armado en Zacatecas. Esto, luego de que versiones periodísticas señalaran un presunto atentado en su contra.

Durante su conferencia 'Mañanera', la mandataria explicó que la confusión surgió porque los artistas pasaron por una zona donde se realizaba un operativo de seguridad.

“Sí. A ver si pueden sacar ellos un boletín. Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron (...) digamos, atacados”, comentó.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalla que la familia Aguilar nunca estuvo en peligro / Especial

Todo fue una confusión

Aclaró que se trató de una coincidencia que pasaran por ese lugar en ese momento y que no fueron el objetivo de ninguna agresión.

“No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar. Ellos, afortunadamente, todos están bien y desde el momento que ocurrió, pues hubo comunicación con ellos para su protección”, expuso Sheinbaum.

“Los detalles de este asunto se pueden dar con toda transparencia. Pero no era un ataque a ellos, ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar”, puntualizó.

Tras el ataque en Zacatecas, fueron detenidas 4 personas con armas y drogas / Especial

Pepe Aguilar rompe el silencio: “Mi familia está bien”

Tras la oleada de rumores, Pepe Aguilar salió al paso con un comunicado para calmar las aguas y dejar claro que ni él ni su familia resultaron afectados.

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó el cantante.

Además, informó que cerca de su rancho y del de su hija Ángela se llevaba a cabo un operativo de seguridad, donde la final fueron aseguradas cuatro personas.

“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento”, agregó.

Pepe Aguilar y su familia están a salvo dentro de la Ciudad de México / Especial

Zacatecas arde, pero no fue contra Nodal ni los Aguilar

El Gobierno de Zacatecas confirmó que se registró una agresión armada en el municipio de Villanueva, donde se encuentra el rancho de la familia Aguilar. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, detalló que el hecho ocurrió en la comunidad de Tayahua, sobre la carretera hacia el municipio de Tabasco.

“Se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas”, indicó.

No hubo bajas entre los elementos de seguridad, y se informó que varios presuntos responsables fueron detenidos.