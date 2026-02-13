Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Acusan al COI de vender camisetas de la época nazi

Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 10:27 - 13 febrero 2026
El Comité Olímpico Internacional se encuentra en el centro de un escándalo de grandes proporciones desatado durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

Un nuevo día, una nueva polémica para el Comité Olímpico Internacional (COI), que está siendo criticado en Alemania por vender camisetas con diseños que conmemoran la edición de 1936 de los Juegos Olímpicos, celebrada en Berlín y utilizada por Adolf Hitler para la propaganda nazi que precedió al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

El Comité Olímpico Internacional se encuentra en el centro de un escándalo de grandes proporciones desatado durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Los oficiales del COI decidieron descalificar a Vladyslav Heraskevych, un skeletonista ucraniano, por negarse a quitarse un casco de protección especialmente preparado para esta competición, que mostraba imágenes de atletas ucranianos asesinados en la guerra.

Los oficiales del COI decidieron descalificar a Vladyslav Heraskevych / AP

Camisetas con la edición de 1936 de los Juegos Olímpicos puestas a la venta en la web oficial

Al mismo tiempo, el COI se enfrenta a otra controversia, relacionada con la tienda en línea del movimiento olímpico. En la página web de los Juegos Olímpicos se pueden comprar camisetas con la edición de 1936 de esta competición, que tuvo lugar en Berlín y fue utilizada por Adolf Hitler para la propaganda nazi.

El diseño de las camisetas muestra a un hombre con una corona de laurel e incluye el grupo escultórico de la famosa Puerta de Brandeburgo en la capital alemana.

Klara Schedlich, portavoz de políticas deportivas del Partido Verde en la Cámara de Representantes, expresó su desaprobación por la venta de estas camisetas, que ya no están en stock.

Jesse Owens ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 / AFP

"Los Juegos Olímpicos de 1936 fueron un instrumento central de propaganda del régimen nazi. Sin duda, el COI no reflexiona lo suficiente sobre su propia historia, y la elección de la imagen es problemática e inapropiada para una camiseta", afirmó Schedlich, según la BBC.

"Aunque somos conscientes de los problemas históricos relacionados con la propaganda nazi, queremos recordar que en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 compitieron 4483 atletas de 49 países, en 149 eventos", respondió un portavoz del Comité Olímpico Internacional.

"Hemos puesto a disposición una colección del patrimonio olímpico que celebra 130 años de arte y diseño olímpico. En esta serie aparecen emblemas, pictogramas, carteles y mascotas de todas las ediciones de los Juegos Olímpicos. Muchos de ellos (N. del R.: atletas) asombraron al mundo con sus logros atléticos, incluido Jesse Owens", continuó el COI, refiriéndose al atleta estadounidense, que ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936.

