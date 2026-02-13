Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guaraní FC se burla del Ponte Preta y simula un funeral tras el descenso de su rival

La afición del Guaraní se burló de su rival | FOTO TOMADA DEL VIDEO
Marcos Olvera García 10:24 - 13 febrero 2026
Al medio tiempo del partido de Guaraní, el cuadro paulista se burló de su rival tras su descenso, aunque cayeron ante el Botafogo

La escena parecía sacada de una sátira futbolera, pero ocurrió en la vida real. En pleno descanso del partido del fin de semana, la voz del sonido local pidió a los aficionados que encendieran la luz de sus celulares. Acto seguido, las luminarias del estadio se apagaron y el inmueble quedó envuelto en una penumbra apenas iluminada por cientos de destellos. Entonces llegó el anuncio que desató la euforia: el máximo rival había perdido su partido y, con ese resultado, descendía de categoría.

La noticia no quedó solo en el audio. En las pantallas del estadio apareció el marcador que confirmaba la caída y el descenso, mientras los altavoces comenzaron a reproducir la marcha fúnebre. La escena, cuidadosamente coreografiada, se convirtió en un “antihomenaje” que simuló el funeral deportivo del adversario, ante el regocijo de los seguidores presentes.

Todo ocurrió en el Estadio Brinco de Ouro da Princesa, casa del Guaraní FC, durante el medio tiempo de su compromiso de la jornada. La teatralidad fue tal que rápidamente el momento comenzó a circular en redes sociales, convirtiéndose en tendencia dentro del futbol brasileño por la creatividad —y crudeza— del mensaje.

El equipo que sufrió el golpe deportivo fue la Ponte Preta, histórico rival de ciudad. Su derrota 2-0 ante la Portuguesa confirmó su descenso a la Serie A2 del Campeonato Paulista, un hecho que fue aprovechado por la afición contraria para montar la simbólica despedida.

Ponte Preta, el equipo que descendió en Brasil | X: @aapp_oficial

La rivalidad entre Guaraní y Ponte Preta es una de las más añejas e intensas del estado de São Paulo. Por eso, el descenso no fue un dato menor, sino un acontecimiento que tocó fibras profundas en la identidad de ambos clubes. La puesta en escena en el estadio reflejó esa histórica enemistad que trasciende lo meramente deportivo.

Paradójicamente, mientras la grada celebraba el infortunio ajeno, el propio Guaraní no tuvo una noche para el recuerdo en lo estrictamente futbolístico. En ese mismo encuentro terminó cayendo 2-0 frente al Botafogo Futebol Clube (SP), resultado que pasó a segundo plano ante la magnitud del descenso del rival.

Ponte Preta, el equipo que descendió en Brasil | X: @aapp_oficial

Las imágenes del “funeral” recorrieron plataformas digitales acompañadas de opiniones divididas. Para algunos fue una muestra ingeniosa de folclor futbolero; para otros, un gesto excesivo que cruzó la línea del respeto deportivo. Lo cierto es que la escena logró su objetivo: captar la atención nacional.

En Brasil, donde el futbol se vive con una intensidad casi religiosa, episodios como este evidencian que la rivalidad no se limita al terreno de juego. Aquella noche en Campinas, más allá del marcador adverso, el Guaraní encontró consuelo en la desgracia de su vecino, dejando una postal que difícilmente será olvidada en el campeonato paulista.

