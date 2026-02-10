Athletic Bilbao vs Real Sociedad: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de ida de la Semifinal de la Copa del Rey?

Athletic Bilbao recibirá a la Real Sociedad en un apasionante derbi vasco correspondiente a la Copa del Rey de la Temporada 2025-26. Este enfrentamiento entre dos de los equipos más tradicionales del País Vasco promete ser un duelo de alta intensidad, como suele ocurrir en el derbi vasco, donde ambos conjuntos buscarán avanzar en la competición copera.

El Bilbao llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas. Los Leones vencieron al Levante (4-2) el 8 de febrero en LaLiga y previamente eliminaron al Valencia (1-2) en la Copa del Rey el 4 de febrero. Anteriormente, empataron precisamente contra la Real Sociedad (1-1) el 1º de febrero en LaLiga. Sus dos derrotas fueron ante el Sporting de Lisboa (2-3) en Champions League el 28 de enero y frente al Sevilla (2-1) en LaLiga el 24 de enero

Matheus Reis y Asier Hierro se enfrentan por el esférico en el partido de la Jornada 8 de la Champions League | AP

Por su parte, la Real Sociedad atraviesa un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los Txuri-urdin vencieron al Elche (3-1) el 7 de febrero en LaLiga y superaron al Deportivo Alavés (2-3) en Copa del Rey el 4 de febrero. Previamente empataron contra el Athletic Bilbao (1-1) el 1º de febrero en LaLiga. Completaron su buena racha con victorias ante el Celta de Vigo (3-1) el 25 de enero y contra el Barcelona (2-1) el 18 de enero, ambas en LaLiga.

Historial entre Athletic y Real Sociedad

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es ligeramente favorable al Athletic Bilbao con dos victorias, dos empates y una derrota. El duelo más reciente entre ambos conjuntos se disputó el 1º de febrero de 2026 en LaLiga, finalizando con un empate 1-1 en San Mamés. Anteriormente, la Real Sociedad se impuso por 3-2 el 1 de noviembre de 2025 en Anoeta.

El 4 de mayo de 2025 igualaron sin goles en San Sebastián. En los dos enfrentamientos previos, el Athletic Bilbao salió victorioso: 1-0 el 24 de noviembre de 2024 y 2-1 el 13 de enero de 2024, ambos disputados en San Mamés. Este historial reciente muestra la igualdad que suele caracterizar al derbi vasco, aunque con cierta ventaja para el Athletic principalmente si juega como local.

Sin embargo, el Athletic Bilbao presenta varias bajas importantes para este encuentro. El técnico Ernesto Valverde no podrá contar con Unai Eguiluz, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Oihan Sancet, todos ellos por lesión. Además, Yeray Álvarez está suspendido para este partido. Existen dudas sobre la participación de Alex Berenguer, Yuri Berchiche y Daniel Vivian, quienes podrían no estar disponibles.

Jugadores de Real Sociedad en celebración luego de la victoria contra Barcelona en LaLiga | AP

Por parte de la Real Sociedad, el entrenador Pellegrino Matarazzo también tiene varias ausencias. Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Unai Marrero y Takefusa Kubo están lesionados, mientras que existe incertidumbre sobre la disponibilidad de Arsen Zakharyan. A pesar de ello, los donostiarras buscarán tomar la ventaja en la eliminatoria para cerrarla dentro de un par de semanas en San Sebastián el próximo miércoles 4 de marzo de 2026.

¿Dónde y a qué hora ver el Athletic vs Real Sociedad?

Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: San Mamés

Transmisión: Sky Sports 522

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.