Futbol

Presidente del Barcelona fue detenido; lo investigan por múltiples cargos

El presidente del Barcelona S.C fue detenido en Guayaquil | IG: @barcelonasc
Marcos Olvera García 11:15 - 10 febrero 2026
El presidente de la entidad aparece entre los detenidos por una investigación por presunta delincuencia organizada

Este martes, se confirmó que la justicia de Ecuador detuvo a varias personas, con fines investigativos, por un caso de presunta delincuencia organizada, donde salió el nombre de Antonio Álvarez, presidente del Barcelona Sporting Club.

La fiscalía de Guayaquil confirmó que Álvarez fue detenido durante la madrugada del martes 10 de febrero, junto a sus hermanos Xavier y Aquiles, este último el actual alcalde de Guayaquil.

El presidente del Barcelona S.C fue detenido en Guayaquil | IG: @barcelonasc

Junto a los tres hermanos Álvarez, la fiscalía informó que se detuvieron a 10 personas más, todas serán investigadas por crímenes relacionados con el crimen organizado.

Él, que hasta este martes era presidente del Barcelona Sporting Club, fue detenido por lavados de activos y defraudación tributaria, crímenes vinculados con la delincuencia organizada.

El presidente del Barcelona S.C fue detenido en Guayaquil | IG: @barcelonasc

En total, por los crímenes que se le acusan al expresidente del Barcelona Sporting Club, podrían representar una pena de hasta 32 años de carcel.

Barcelona anuncia nuevo presidente

Este martes, horas después de darse a conocer la noticia de la detención de Álvarez, el Barcelona Sporting Club confirmó, mediante sus redes sociales, que habría un cambio en la dirección del equipo.

En el comunicado, el Barcelona S.C confirmó que Miguel Montalvo Arias es el nuevo presidente del club tras la detención de Antonio Álvarez.

