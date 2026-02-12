Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Descalifican a Vladyslav Heraskevych de los Juegos Olímpicos de Invierno por un casco en honor a los caídos en la guerra

Vladyslav Heraskevych con el casco | AP
Associated Press (AP) 08:23 - 12 febrero 2026
El atleta ucraniano de skeleton fue excluido de la competición en los Juegos de Milán-Cortina tras negarse a dejar de usar un casco que rinde homenaje a los deportistas de su país fallecidos en la guerra con Rusia

El atleta ucraniano de skeleton, Vladyslav Heraskevych, uno de los posibles aspirantes a medalla en los Juegos de Milán-Cortina, fue descalificado de la carrera del jueves tras rechazar una petición de última hora del Comité Olímpico Internacional (COI) para que no utilizara un casco en honor a más de 20 atletas y entrenadores muertos en la guerra de su país con Rusia.

La decisión se tomó unos 45 minutos antes del inicio de la competición, poniendo fin a una tensa espera de tres días. Heraskevych era consciente de que se arriesgaba a ser expulsado de los Juegos por llevar el casco, que según el COI infringe las normas que prohíben realizar declaraciones en el terreno de juego.

Vladyslav Heraskevych | AP

¿Qué pidió el COI?

La Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) declaró que su decisión de usar el casco era "incompatible con la Carta Olímpica y las Directrices sobre la Expresión de los Atletas". Aunque lo usó en los entrenamientos, el COI le pidió que utilizara otro casco para las carreras. Le ofrecieron alternativas, como llevar un brazalete negro o permitirle mostrar el casco una vez fuera de la pista de hielo.

Creo firmemente que la IBSF y el COI entienden que no estoy violando ninguna regla", afirmó Heraskevych. "También diría que es doloroso que esto parezca una discriminación, porque muchos atletas ya se han expresado... y no se han enfrentado a lo mismo. De repente, solo el atleta ucraniano en estos Juegos Olímpicos será descalificado por el casco".
Vladyslav Heraskevych en competencia | AP

Kirsty Coventry, presidenta del COI, que tenía previsto estar en Cortina d'Ampezzo para ver el esquí alpino, se desplazó al centro de deslizamiento para reunirse con Heraskevych. Lo esperó en la parte alta de la pista a su llegada, sobre las 8:15 de la mañana, y mantuvieron una reunión privada. Tras unos diez minutos, Coventry no logró que el atleta cambiara de opinión.

No encontramos un punto en común en este asunto", explicó Heraskevych.

Las lágrimas rodaron por el rostro de Coventry tras la reunión. La campeona olímpica de natación dejó claro que deseaba un resultado diferente, y el COI comunicó que la decisión se tomó con pesar.

Como todos han visto en los últimos días, hemos permitido que Vladyslav use su casco en los entrenamientos", dijo Coventry. "Nadie, absolutamente nadie —y menos yo— está en desacuerdo con el mensaje. Es un mensaje poderoso, de recuerdo y memoria, y nadie lo discute. El reto al que nos enfrentamos es que queríamos encontrar una solución solo para el terreno de juego".
Vladyslav Heraskevych con el casco | AP

El casco no es visible durante competencias

Coventry y Heraskevych coincidieron en que el casco apenas es visible durante las carreras, ya que los atletas descienden por la pista de hielo a unos 120 km/h. El COI esperaba que esto abriera la puerta a un acuerdo, pero Heraskevych se mantuvo firme.

Lamentablemente, no hemos podido llegar a esa solución", concluyó Coventry. "Realmente quería verlo competir hoy. Ha sido una mañana muy emotiva".

Heraskevych anunció que apelaría al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero la carrera se celebró sin él. Con las dos primeras mangas disputadas el jueves y las dos últimas el viernes, su oportunidad de competir en estos Juegos se ha desvanecido, independientemente de la decisión del TAS. El COI le permite conservar su acreditación, por lo que puede permanecer en los Juegos como atleta, pero no como competidor.

El Comité Olímpico Internacional destruyó nuestros sueños", lamentó Mykhailo Heraskevych, entrenador y padre del atleta. "No es justo".
Vladyslav Heraskevych junto a su padre | AP
