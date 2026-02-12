Regina Martínez termina en el lugar 108 en la prueba de esquí de fondo femenil

Historia pura en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. La mexicana Regina Martínez terminó en el lugar 108, siendo la última competidora en llegar a la meta, por encima de la bosnia Teodora Delipara y la brasileña Eduarda Ribera.

Más allá del resultado, la mexicana de 33 años encumbró su nombre en la historia de la justa invernal por su tenacidad e historia de superación, además de ser la primera mujer mexicana en competir en la prueba de esquí de fondo.

Regina Martínez | IG:@doctor:_regina

¿Cómo fue la llegada de Regina Martínez a la meta?

La doctora llegó a la meta con su traje negro con vivos plateados visiblemente conmovida, pues estar en una prueba tan demandante y en unos Juegos Olímpicos ya era historia pura. En su llegada a la meta -con un tiempo de 34:05.4- fue recibida por su amiga, la brasileña Bruna Moura, quien terminó en el lugar 99.

Entre aplausos y abrazos, la mexicana agradeció a todos y también fue recibida por las ganadoras de la prueba, las suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson, y la estadounidense Jessie Diggins, amiga suya con la que compartió una gran historia en Minnesota.

Regina Martínez | IG:@doctor:_regina

Las ganadoras de la prueba

La mujer que se colgó el metal áureo fue la sueca Frida Karlsson, quien partió como una de las grandes favoritas en el comienzo de la prueba. La plata fue para su compatriota Ebba Andersson; mientras que el bronce terminó por ser para Jessie Diggins.

Karlsson superó a Andersson por poco más de 45 segundos, siendo una victoria abismal para la también ya ganadora del oro en la competencia de esquiatlón. La afición nórdica estuvo sumamente complacida por la actuación de sus representantes y las dos medallas en la prueba.

La mejor latinoamericana en la competencia fue la argentina Nahiara Díaz González, quien terminó en el lugar 90 con un tiempo de 29:24.1. Así se cerró una historia olímpica más, pero no cabe duda que Regina cumplió su sueño y buscará más en un futuro.