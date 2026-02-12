Exentrenador del Real Madrid no considera un genio a Cristiano Ronaldo

El futbol tiene genios, eso está claro, pero como todo, la forma de percibirlos es subjetiva. Unas recientes declaraciones de Fabio Capello, exentrenador italiano, hicieron eco en el mundo del balompié, pues se encargó de criticar la forma de trabajo de uno de sus pupilos, Ronaldo Nazário; además de considerar falto de magia a uno de los monstruos de la era contemporánea, Cristiano Ronaldo.

En el canal egipcio On Sport, el extécnico del Real Madrid fue duro en sus críticas hacia 'El Fenómeno', a quien dirigió entre 2006 y 2007 en el equipo de Valdebebas. El italiano, con su característico semblante duro y sin rodeos, comentó que el carioca destruyó el vestidor blanco por su falta de liderazgo.

Le pedí al presidente (del Real Madrid) que echara a Ronaldo, y lo hizo", comentó Capello. Él (Ronaldo) era el que 'destruía' el vestuario, era un líder negativo para el equipo, no quería trabajar, no quería entrenar, simplemente hacía sus grandes fiestas todas las noches".

Ronaldo Nazario, en la alfombra roja de The Best | AP

¿Qué dijo Fabio Capello sobre Cristiano Ronaldo?

Si la crítica hacia el brasileño fue dura, la que tuvo para el lusitano fue peor. Al ser cuestionado sobre "el genio" de algunos futbolistas, Capello aseguró que el actual delantero del Al Nassr siempre careció de la misma; aunque resaltó sus mayores cualidades.

Ronaldo 'El Fenómeno' estaría en esa conversación (sobre ser un genio). Cristiano Ronaldo, no", agregó. "Cristiano Ronaldo es un gran rematador, un gran goleador, pero la técnica de esos jugadores que mencionaste no existe en Cristiano Ronaldo. Es un gran atleta, un gran goleador, pero el genio de Maradona, Messi, Ronaldo, no lo veo en Cristiano".

Pese a no llamarlo "genio", Fabio Capello reconoció que en su momento siempre quiso tener en su equipo al delantero lusitano, por una cuestión técnica invaluable. "Cristiano es innegablemente superior técnicamente, un gran jugador. Lo querría en mi equipo. Pero no es eso de lo que estamos hablando aquí"

Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal l AP

El adiós de Fabio Capello

Un histórico en el balompié, que dejó el mismo en 2018, con una vitrina envidiada por muchos. En los noventas tomó las riendas del AC Milan, quien aún añoraba la tan anhelada historia que tuvieron años antes con Arrigo Sachi.

Sin embargo, con 'El Sargento', esa gloria europea no se quedó atrás, pues en la Temporada 1993/94, consiguieron una Orejona más. Tras ese paso exitoso por los Rossoneros, Capello estuvo en equipos como la Juventus, Real Madrid y algunas selecciones alrededor del mundo, hasta su retiro en 2018.