Contra

VIDEO: Pepe Aguilar estalla en vivo y confronta a reportera por hablar mal de su familia

La comunicadora ya no supo qué hacer ante el reclamo del papá de Ángela Aguilar / IG: @ninetterios
Jorge Reyes
Jorge Reyes 19:27 - 28 enero 2026
"¡Échale todas las cosas que dices cuando no estoy!", arremetió el cantante contra Ninette Ríos

"¡Échale todas las cosas que dices cuando no estoy!". Así tronó Pepe Aguilar en pleno foro de Despierta América y puso en su lugar a la conductora Ninette Ríos. El cantante ya se hartó de que hablen de la Dinastía Aguilar y decidió defender a los suyos... en vivo y sin filtros.

Todo ocurrió durante una entrevista que pintaba para promocionar sus nuevos proyectos musicales, pero terminó convirtiéndose en un momento de alta tensión televisiva, cuando el intérprete de “Ahorita que estoy enfrente de ti, échale todas las cosas que dices cuando no estoy enfrente de ti”, expuso volteó hacia la reportera con una frase que heló el ambiente.

“Ahorita que estoy enfrente de ti, échale todas las cosas que dices cuando no estoy enfrente de ti”, expuso
Pepe Aguilar confrontó en vivo a la reportera de Despierta América, Ninette Ríos / IG: @ninetterios

Pepe Aguilar defiende a su familia 

La escena dejó sin palabras al foro, mientras Pepe soltaba una dura crítica hacia los programas de espectáculos.

“Obviamente, no te va a gustar que hablen mal de tus hijos o de tu familia. Yo no miento, no calumnio, no ataco si no está la persona enfrente... hay muchos que sí. Los programas de espectáculos se volvieron terapia de grupo y yo llevo medio año sin decir nada”, raclamó.
La reportera trató de escudarse al decir que sus compañeros eran los malos / IG: @ninetterios

El reclamo que nadie vio venir

La periodista intentó defenderse de inmediato. “¿Yo dije algo? ¡No! El programa lo dijo... yo siempre he estado atrás de su carrera, pero ya no tenía cercanía con ustedes”, se justificó Ninette, visiblemente incómoda.

Lo que era una entrevista tranquila, se volvió viral en segundos. No es para menos: Pepe Aguilar dejó claro que nadie se mete con Ángela ni con su familia sin consecuencias. La escena se viralizó como pólvora y encendió redes sociales, donde la mayoría aplaudió el gesto del cantante.

El momento se volvió incómodo para los dos, pero continuaron con la entrevista / IG: @ninetterios

¿Habrá reconciliación?

Al final del programa, ambos se dieron la mano, como si nada hubiera pasado, pero el mensaje quedó claro: Pepe ya no se guarda nada, y ahora enfrentará cara a cara a quienes critiquen a los suyos.

CHECA AQUÍ EL VIDEO 👇🏻

@rossyrrodriguez1 #PEPEAGUILAR👑 #1❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥💖🙏💖 ♬ original sound - Rossy R
