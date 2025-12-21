De vencer a Rafael Nadal a brillar en la pista de baile imitando a Michael Jackson

El mundo del deporte suele ofrecer giros inesperados, pero pocos tan llamativos como el de Fabio Fognini, extenista italiano que fue Top 10 del ranking ATP y que hoy sorprende al público imitando a Michael Jackson en un reality show de baile. A sus 38 años, el europeo dejó las raquetas para brillar en la pista de baile.

Tras retirarse oficialmente del tenis profesional en este mismo 2025, Fognini encontró una nueva forma de expresión que rápidamente conquistó a la audiencia. Su carisma, disciplina y entrega lo han llevado hasta la final del concurso, donde sus presentaciones han generado ovaciones y una oleada de apoyo que pocos esperaban para un exdeportista de élite.

Fabio Fognini | AP

Cambio de pista

El retiro de Fognini se produjo apenas en julio pasado, durante la edición más reciente de Wimbledon, donde protagonizó uno de sus mejores partidos en años frente a Carlos Alcaraz. Aunque cayó ante el español, su nivel competitivo fue tan alto que el propio italiano decidió que ese era el momento ideal para decir adiós.

"Este es el mejor modo de despedirme. Los últimos años han sido difíciles, he sufrido mucho, y hoy siento que ha llegado el momento", declaró tras el encuentro. La frase resumió una carrera tan brillante como exigente, marcada por el talento natural, pero también por constantes lesiones.

Fognini cerró su etapa profesional con nueve títulos ATP en singles y cuatro en dobles, además de más de 400 victorias en el circuito, convirtiéndose en el tenista italiano con más triunfos en la era Open. En su recorrido llegó a vencer a figuras como Andy Murray y Novak Djokovic, consolidándose como uno de los jugadores más competitivos de su generación.

Brillando como bailarín

El punto más alto de su carrera llegó en 2019, cuando se coronó en el Masters 1000 de Montecarlo, derrotando a Rafael Nadal en Semifinales y a Dusan Lajovic en la Final. Ese año alcanzó el noveno puesto del ranking mundial, el mejor de su trayectoria, y confirmó su lugar entre la élite del tenis.

A lo largo de su carrera, Fognini acumuló cerca de 19 millones de dólares en premios, una cifra que refleja su constancia y longevidad en el circuito; sin embargo, lejos de aferrarse a la nostalgia, el italiano decidió explorar un camino completamente distinto tras colgar la raqueta.

Fognini y Alcaraz | AP

Hoy, como participante de un reality de baile, Fognini se ha ganado el cariño del público con interpretaciones inspiradas en Michael Jackson. Sobre esta nueva etapa, aseguró: "Este camino está llegando a su fin y, si miro hacia atrás, nunca hubiera pensado que llegaría tan lejos, ni que me divertiría tanto. Si estoy aquí, es gracias a Giada y a todos ustedes que me apoyaron: les debo este logro. Ahora… no será fácil, pero les prometo que lo daremos todo”.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.