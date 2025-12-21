El fenómeno Messi en la India: De la veneración al caos en una gira histórica

La India, una nación donde el fervor deportivo suele estar reservado casi exclusivamente para el cricket, se vio sacudida por un fenómeno sin precedentes durante la reciente visita de Lionel Messi en diciembre de 2025. El "GOAT India Tour" no fue solo un evento comercial, sino una manifestación de devoción absoluta que desbordó las fronteras de lo puramente futbolístico. Desde el momento en que el astro argentino aterrizó en Calcuta, quedó claro que su figura en el gigante asiático ha alcanzado un estatus de deidad moderna, movilizando a multitudes que esperaron durante décadas para verlo de nuevo.

El inicio de la gira en Bengala Occidental estuvo marcado por un gesto monumental: la inauguración de una estatua de hierro de 21 metros de altura en honor a Messi. La estructura, que lo muestra alzando la Copa del Mundo, se convirtió instantáneamente en un símbolo de la conexión emocional entre el jugador y sus seguidores indios. Miles de aficionados se congregaron en las inmediaciones del club Sree Bhumi, no solo para admirar la obra, sino para intentar captar, aunque fuera de lejos, la esencia de un ídolo que para muchos representa la resiliencia y la perfección deportiva.

Sin embargo, esta pasión desbordada se transformó en frustración y caos debido a graves fallas en la organización del evento principal en el estadio Salt Lake. Los aficionados, que pagaron sumas exorbitantes por entradas, estallaron en ira al ver que Messi apenas estuvo en el campo unos 20 minutos y que el acceso visual estaba bloqueado por un cerco de celebridades de Bollywood y políticos locales. Esta sensación de exclusión provocó disturbios, invasiones de campo y actos de vandalismo que obligaron a la policía a intervenir y a la Jefa de Gobierno a pedir disculpas públicas.

A pesar del trago amargo en Calcuta, el periplo continuó hacia Hyderabad y Mumbai, donde la seguridad se reforzó para evitar nuevos incidentes. En estas ciudades, el trato hacia Messi fue el de un jefe de estado mezclado con una estrella de rock; se organizaron partidos de exhibición, clínicas de fútbol para niños y eventos benéficos que intentaron resarcir la imagen de la gira. El contraste entre el caos inicial y la reverencia organizada en las paradas posteriores subrayó la complejidad de gestionar un ídolo de tal magnitud en un país con tal densidad poblacional.

Un momento particularmente simbólico ocurrió en Gujarat, donde Messi visitó el centro de conservación Vantara. Allí, la devoción se entrelazó con las tradiciones locales al ser recibido con rituales hindúes y bendiciones, culminando con el nombramiento de un cachorro de león como "Lionel" en su honor. Este gesto reafirmó que la figura de Messi en la India trasciende lo deportivo, integrándose en el tejido cultural y espiritual de las comunidades que lo reciben con una hospitalidad que raya en lo sagrado.

La gira concluyó en Nueva Delhi con un tono mucho más armónico, donde el astro se reunió con jóvenes promesas del fútbol indio y recibió el homenaje de leyendas locales del deporte, como el exjugador de cricket Sachin Tendulkar. En la capital, el mensaje fue de esperanza y legado, alejándose de las polémicas organizativas de los primeros días. Los fans, aunque exhaustos por la intensidad de la semana, despidieron al argentino con cánticos que resonaron en todo el estadio Arun Jaitley, consolidando una despedida a la altura de su leyenda.

Al final, la visita de Messi en 2025 dejó una lección clara sobre el poder unificador del deporte y los peligros de una gestión que ignora al aficionado de a pie. Aunque la organización fue duramente criticada y el promotor terminó detenido, la devoción del pueblo indio permaneció intacta. Messi se marchó de la India dejando tras de sí un país que, entre estatuas gigantes y promesas de reembolso, sigue viendo en él al máximo referente de un sueño futbolístico que late con fuerza en el corazón de Asia.