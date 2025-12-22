NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 16

La Semana 16 de la NFL estuvo llena de emocionantes duelos, remontadas y poco a poco vamos conocido a las franquicias que amarraron ya su boleto a los Playoffs y los que ya quedaron fueran de la contienda aún con dos semanas más por delante en el calendario.
Con un increíble regreso de 16 puntos en el último cuarto los Seahawks vencieron en tiempos extras a Los Angeles Rams y esto no solo colocó a Seattle en la cima de su división, sino que de momento son el sembrado número uno de la NFC.
En la AFC los Jaguars dieron un golpe sobre la mesa al vencer en calidad de visitante a Denver, quienes a pesar de aún mantener el puesto número uno en la conferencia, con esa derrota pusieron en riesgo inclusive la cima de su división y Chargers acecha el puesto.
Hasta el momento tenemos 5 equipos clasificados a los Playoffs, por parte de la NFC son: Seahawks, Bears, Eagles, Rams y 49ers. Mientras que en la AFC solamente tiene asegurada la postemporada Broncos y Patriots.
¿Cuáles son los standings de la Conferencia Americana
AFC Este
- New England Patriots 12-3
- Buffalo Bills 11-4
- Miami Dolphins 6-9
- New York Jets 3-12
AFC Oeste
- Denver Broncos 12-3*
- Los Angeles Chargers 11-4
- Kansas City Chiefs 6-9
- Las Vegas Raiders 2-13
AFC Norte
- Pittsburgh Steelers 8-6
- Baltimore Ravens 7-8
- Cincinnati Bengals 5-10
- Cleveland Browns 3-12
AFC Sur
- Jacksonville Jaguars 11-4
- Houston Texans 10-5
- Indianapolis Colts 8-6
- Tennessee Titans 3-12
*líder de conferencia
¿Cuáles son los standings de la Conferencia Nacional
NFC Este
- Philadelphia Eagles 10-5
- Dallas Cowboys 6-8-1
- Washington Commanders 4-11
- New York Giants 2-13
NFC Oeste
- Seattle Seahawks 13-3
- Los Angeles Rams 11-4
- San Francisco 49ers 10-4
- Arizona Cardinals 3-12
NFC Norte
- Chicago Bears 11-4
- Green Bay Packers 9-5-1
- Detroit Lions 8-7
- Minnesota Vikings 7-8
NFC Sur
- Carolina Panthers 8-7
- Tampa Bay Buccaneers 7-8
- Atlanta Falcons 6-9
- New Orleans Saints 5-10
*líder de conferencia
