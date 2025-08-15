¿El Perro vuelve a la TV? Enrique Bermúdez manda enigmático mensaje

Enrique ‘Perro’ Bermúdez ha dejado un importante mensaje que ha puesto a la afición con la expectación de un posible regreso a los micrófonos como narrador de futbol después de su salida de TUDN y una pausa en su carrera.

A través de su cuenta de X, antes Twitter dejó una imagen con una frase que lo acompaña: “Próximamente…¡Qué bonito es lo bonito! termina su frase dejando todo en la incógnita.

Situación del Perro Bermúdez

Cabe mencionar, que hace algunas semanas se dio a conocer una entrevista de Enrique Bermúdez con Héctor Huerta donde explicó la situación en la que se encuentra resaltando que que tiene un ‘bloqueo’ para contratarse con alguna nueva empresa.

Sin embargo, tiene el plazo establecido para que eso se rompa y es entonces cuando decidirá si volverá a Televisa-Univisión que es la primera opción aunque también mencionó que pueda optar por otro proyecto incluso con retiro definitivo.

¿Se unirá a Tubi?

Los rumores han puesto al Perro Bermúdez con la posibilidad de llegar a Tubi tras confirmarse la llegada de Raúl Orvañanos a la cadena de acuerdo a reportes de Guía Deportiva.

Esta situación podría marcar el reencuentro Orvañanos en una televisora dentro de la alianza entre Tubi y Caliente, ahora con la llegada de Canal FOX.

