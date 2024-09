David Faitelson se despide de Enrique 'Perro' Bermúdez: "dejas huella"

No hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla, el histórico narrador de futbol Enrique ‘Perro’ Bermudez ha dicho adiós a más de 40 años de trayectoria en Televisa.

El famoso relator hizo oficial este viernes su salida de la empresa de Chapultepec con nostalgia a través de sus redes sociales.

“1977 fue un año muy especial…dando inicio a milagro recorrido por Televisa, empresa a la que siempre he llevado en mi pecho y hoy guardo en mi corazón, quiero dar gracias a mis jefes, compañeros y a ustedes los televidentes y escuchas que siempre han alentado”, resaltó.

Ante este comunicado, David Faitelson contestó con un mensaje de felicitación tras la huella dejada por el multimundialista.

“Felicidades, Enrique Bermudez. Dejaste una huella imborrable en la crónica deportiva…Habrá un antes y un después de ti en la narración del juego que más apasiona a los mexicanos”, resaltó el comentarista de TUDN.

Felicidades, @enriquebermudez…

Dejaste una huella imborrable en la crónica deportiva…

Habrá un antes y un después de ti en la narración del juego que más apasiona a los mexicanos… https://t.co/HspOyP5JJs — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 14, 2024

Entre las felicitaciones del mundo del futbol, destacan las buenas vibras de Javier Alarcón, quien mencionó: “Te mando un abrazo fraternal, de brother caribeño! Que la vida te siga dando más”.

