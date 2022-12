El Francia vs Argentina de la Final de Qatar 2022 marca el adiós de las Copas del Mundo de una leyenda de la narración deportiva mexicana, pues será el ultimo partido en que Enrique ‘Perro’ Bermúdez estará presente en un Mundial.

El ‘Perro’ inicio su carrera en 1976, hoy el 18 de diciembre de 2022 quedará marcado como el día en que después de 44 años y 12 Mundiales, el mundo escuchará por ultima vez frases como ‘Zambombazo’ o ‘Al rinconcito, papá’ por última vez en una transmisión mundialista.

“Mundial, inmortal eres tú. Yolo he sido un dichoso a tu lado. 12 veces te he contado, 12 veces te he visto de cerca, estimado Mundial, hoy te digo adiós, no pudo enumerar la cantidad infinita de historias que vivimos juntos, los héroes que nombramos.

No crecimos juntos, nos transformamos, tu me viste ser y yo te vi brillar. Aún en las manos de otros, yo me sentí Campeón del Mundo. Cada cuatro años esperaba nuestro encuentro desde Argentina 78 hasta Qatar. Te extrañaré, por supuesto que sí, porque que bonito es lo bonito. No seré el mejor perro, pero si el más fiel, tras 12 Mundiales, me gustaría decir que yo soy el mejor amigo del Mundial”, señaló el Perro.

Además, Enrique Bermúdez recibió palabras de varias celebridades, entre las que destaca la del dueño de Televisa, Emili0 Azcárraga, quien agradeció al ‘Perro’ por su trayectoria.

No estamos llorando, ustedes están llorando Gracias por tantos partidos, gracias por TANTA INTENSIDAD EN EL FUTBOL, @enriquebermudez En vivo por @Canal_Estrellas pic.twitter.com/dx0NXcUSR8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 18, 2022

“No solo es parte de la historia de Televisa, es parte de la historia del futbol. Se te estima mucho, se te quiere y se te admira por todas estas horas que has dado para darle a México alegría”, dijo Emilio Azcárraga, quien bromeando añadió: “Tengo mis dudas de que sea tu último Mundial”.

Los Ángeles Azules, Canelo Álvarez, Alejandro Fernández y Thalía le dedicaron palabras de despedida al legendario narrador, deseándole éxito en esta nueva etapa de su vida a Bermúdez de la Serna.

Hoy, en tu último partido de #TUMundial, todo mundo quiere felicitarte por tan VERSALLESCA carrera, @enriquebermudez En vivo por @Canal_Estrellas y @MiCanal5 pic.twitter.com/667VMFn0lG — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 18, 2022

Aunque este será su último Mundial, el ‘Perro’ aún no cuelga el micrófono completamente, pues aún debe cumplir su contrato de dos años restantes con Univisión, por lo que aún se podrá disfrutar un tiempo más de su voz en partidos de la Liga MX.

