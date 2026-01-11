Pese a golazo de Carrasquilla, Pumas empezó el Clausura 2026 con empate ante Gallos Blancos

Amargo empate. Pumas inició con el ‘pie izquierdo’ el Clausura 2026 tras igualar 1-1 ante Querétaro, en duelo correspondiente a la Jornada 1. Tras haber tenido la ventaja con un gol de Adalberto Carrasquilla, un error de José Luis Caicedo terminó por perjudicar a los felinos, quienes nuevamente se fueron abucheados por la gente que asistió al Estadio Olímpico Universitario.

Al inicio de partido, los dos equipos se veían fuera de ritmo y les costó crear jugadas de peligro, sin embargo, la primero llegó al minuto 11. Tras un error en la salida de Gallos, fue Juninho el que tomó el balón y al entrar al área, mandó un centro a segundo poste para Alan Medina, quien cabeceó de manera correcta, pero el balón se fue a un costado del arco rival.

Posteriormente, no hubo ningún remate a portería hasta el 33’. Desde la banda izquierda, Pedro Vite mandó un pase entre líneas preciso para Alan Medina, quien se dio la media vuelta y soltó un derechazo, el cual alcanzó a desviar Guillermo Allison para mandar a tiro de esquina. Luego de esto, no hubo alguna otra opción de peligro y el partido se fue sin goles al descanso.

Pumas y Gallos dividieron unidades | IMAGO 7

Para la segunda parte, la narrativa del juego parecía no cambiar, hasta que en un rechaza defensivo de Querétaro lo aprovechó el equipo local para ponerse arriba en la pizarra. Tras un intento de despeje, la esférica se elevó y le quedó a Adalberto Carrasquilla, para que el panameño sin pensársela rematara de volea y venciera al portero rival, para así poner el 1-0 en el encuentro que hizo estallar Ciudad Universitaria.

Tras esto, Pumas tomó el control del juego por completo y generó más ocasiones de peligro. Incluso, Jorge Ruvalcaba con apenas unos segundos en la cancha estuvo cerca de marcar el 2-0, pero Allison alcanzó a atajar su intento. Con el marcador a su favor, uno de los cambios de Efraín Juárez fue el ingreso de Robert Morales, quien sumó sus primeros minutos con la playera universitaria.

Sin embargo, no todas las sustituciones de Efraín funcionaron y una le cambió el juego en su contra. Al minuto 67, Pedro Vite salió para el ingreso de Jose Luis Caicedo, quien fue abucheado al momento de su entrada; instantes después, los reclamos sobre el jugador se intensificaron, pues un error de él terminó en el tanto del empate para Gallos.

Carrasquilla hizo el gol que le dio la ventaja a Pumas | IMAGO 7

Al 71’, Caicedo tenía la esférica en sus pies en su propia cancha y en un intento por conseguir una falta terminó por perder el balón. Tras esta pérdida, Jean Unjanque y Mateo Coronel armaron una gran triangulación, la cual este último terminó por definir dentro del área, para así poner el 1-1 que silenciaba CU y aumentaba los reclamos hacia Caicedo.

Tras esto, anímicamente no se pudo reponer Pumas y aunque tuvo aproximaciones al área rival, las opciones más claras las tuvo Gallos. Incluso, tras una jugada por la banda izquierda, el equipo visitante estuvo cerca de darle la vuelta al marcador, pero Coronel no pudo definir a pesar de estar frente al arco de Keylor Navas.

tras este resultado, Pumas afrontará una jornada doble en la que a mitad de semana visitarán en el Estadio Universitario a Tigres, para luego recibir a León el domingo 18 de enero. Por otro lado, Querétaro se medirá como local a Xolos el miércoles y el sábado jugará como visitante ante Chivas.