Bravos de Juárez apunta a firmar a su fichaje bomba desde Argentina

El Clausura 2026 ha comenzado; sin embargo, hay varios equipos que siguen afilando su fichas y entre ellos están los Bravos de Juárez quienes recientemente han hecho oficial la llegada de Javier Aquino y ahora estarían cerca de firma a su fichaje bomba desde Argentina.

De acuerdo con TUDN los encabezados por Pedro Caixinha estarían muy cerca de convertir a Luca Martínez Dupuy como nuevo refuerzo procedente desde Godoy Cruz, el jugador de 24 años es originario de San Luis pero de padre argentino.

Luca Martínez Dupuy l Diegolazzo_gg

¿Por qué podría llegar a Bravos?

Dupuy fue uno de los jugadores afectados por el descenso hace unos meses. Tras destacar como habitual en las selecciones juveniles de México durante su etapa con Rosario Central, su protagonismo disminuyó después de su traspaso al Expreso. Aun así, logró debutar con la Selección Mayor en un amistoso frente a Bolivia bajo la dirección de Jaime Lozano

Godoy Cruz quedó condenado tras empatar frente a Riestra en la última jornada del torneo. Ese resultado lo dejó en el último lugar de la Tabla Anual de la Liga Argentina, posición que selló su descenso después de una temporada irregular y llena de complicaciones.

Además de Dupuy, otros futbolistas con pasado en el futbol mexicano también vivieron la caída del club mendocino. En 2025, Godoy Cruz reunió a tres exjugadores de Cruz Azul: Juan Escobar, Walter Montoya y Guillermo “Pol” Fernández, todos campeones con La Máquina en 2021.

Dupuy l tjsdsports

Bravos quiere competir

Tras una polémica salida y un emotivo video de despedida, Aquino finalmente encontró su nueva casa y respondió las dudas de los aficionados y medios sobre su futuro, pues este fue visto en el aeropuerto de ciudad Juárez, donde incluso fue recibido por gente de bravos y por ‘Benny’ la mascota del club.

Aquino llega a los Bravos tras un paso de 11 años en Tigres, siendo uno de los referentes del ‘equipo de la década’ como pieza fundamental en el parado táctico inicial de Ricardo ‘Tuca’ Ferreti. El oaxaqueño se une a la pequeña lista de jugadores de Tigres que han llegado al equipo de la frontera tras su paso como felino.

A este refuerzo también se le añade la llegada de Pedro Caixinha quien vuelve al futbol mexicano, técnico portugués con gran experiencia para fortalecer la dirección técnica tras la salida de Martín Varini que deja la vara alta en el timón.