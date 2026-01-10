Liga MX: Así marcha la tabla general del Clausura 2026

La Liga MX está de regreso en su edición del Clausura 2026, la cual será la antecesora del Mundial de 2026, además de traer de regreso el formato donde solo clasifican los primeros ocho del torneo (tal y como se hacía antes de la pandemia) y en la que los equipos no podrán cantar con sus seleccionados mexicanos en la fase final del torneo.

¿Quiénes son los favoritos a ganar?

Como era de esperarse, los Diablos Rojos del Toluca llegan por tercer torneo consecutivo como los amplios favoritos a repetir título y convertirse ahora en el segundo tricampeón de torneos cortos, tal y como lo hizo el América un año atrás.

Junto con los Diablos están las siempre presentes Águilas del América, pues no era para menos que el equipo conformado por André Jardine siempre esté considerado tras la vasta plantilla que han armado en los últimos años.

Por último pero no menos importante están los Tigres de la UNAL. El equipo de Guido Pizarro y subcampeón del torneo anterior llegan como los ‘elegidos’ para destronar la hegemonía escarlata y así tener una revancha personal.

Así marcha el Clausura 2026:

Tras una fecha y con mucha acción restante en las siguientes 16 fechas, el equipo de los Rayos del Necaxa toma la punta tras derrotar tres goles a uno a los Santos de la Comarca. Por su parte, las Chivas se quedaron a poco, pues ocupan el segundo lugar luego de imponerse a los Tuzos del Pachuca.

Junto a los líderes están el Campeón Toluca, Juárez, León y Atlas, los cuales también lograron ganar su primer juego, sin embargo, la diferencia de goles los dejó zonas atrás de los primeros punteros del año.