¿Bombazo en la Liga MX Femenil? Aitana Bonmatí no cierra las puertas a jugar en México

La máxima ganadora del Balón de Oro femenino reconoció que el futbol mexicano ha tenido un importante desarrollo en años recientes

Ana Patricia Spíndola Andrade
21 de Enero de 2026

Una década está por cumplirse desde que el futbol femenino se profesionalizó en México. Y si bien todavía hay un camino importante por recorrer, con clubes que no otorgan salarios ni condiciones dignas, la Liga MX Femenil sigue avanzando e incluso se ha consolidado como un referente en la región, que recibe el reconocimiento de una figura como Aitana Bonmatí

En charla con los medios de comunicación, la figura del Barcelona y de la Seleción Femenina de España opinó que el futbol mexicano tiene buen nivel y que lo ha visto en los amistosos que ha jugado ante clubes como América y Tigres, pero también contra figuras en el Juego de las Estrellas. "Creo que el futbol mexicano cada año va creciendo más".

"Nosotras, con el Barça hemos venido en pretemporadas ha jugar con equipos mexicanos y evidentemente es un futbol que está creciendo. Se ve que hay una apuesta firme, por eso van jugadoras de todo el mundo. Sobre todo creo que aquí en Europa se ve cada vez más gente que se va a jugar a México", añadió. 

Aitana Bonmatícon la Selección de España
¿Llegará Aitana Bonmatí a la Liga MX Femenil?

La llegada de figuras como Jennifer Hermoso, Lucía García y, más recientemente, Eugénie Le Sommer han elevado el nivel competitivo de la categoría. Sobre todo porque, a diferencia de lo que se pensó en su momento, no llegan a retirarse, sino a mantenerse en una constante competitividad y exigencia. 

Sobre la posibilidad de sumarse a esas figuras, la máxima ganadora del Balón de Oro dejó claro que no es algo que piense en el futuro inmediato, pero tampoco lo descarta. "Están demostrando que están apostando por el futbol femenino. De momento tengo contrato con el Barça". 

"Llevo 14 años aquí y de momento no me planteó salir de aquí. Ahora mismo no puedo decir nada más, pero es verdad que el futuro es incierto, nadie sabe que va a pasar mañana", añadió Aitana, quien actualmente está en recuperación por una fractura de peroné que sufrió a finales del año pasado. 

Aitana Bonmatí con Barcelona en el Juego de las Estrellas de la Liga MX Femenil
Bonmatí destacó la falta de crecimiento en España 

Por otra parte, Aitana señaló que en su país natal también queda mucho por recorrer. Aunque se dijo afortunada por ser testigo del desarrollo que ha tenido el futbol femenino, consideró que no todos han dado pasos grandes. "Han sido dos equipos solo, el Barça y la selección. No hay una infraestructura adecuada para que el futbol femenino español siga creciendo". 

"Y aquí estoy hablando de la Liga F, cada fin de semana todo el mundo lo ve. Necesitamos más recursos, necesitamos una liga profesional competitiva, que enganche y que la gente tenga ganas de verla; que sea competititva. Y esto hace muchos años que lo venimos pidiendo y no llega", añadió. 

Aitana Bonmatí en un partido amistoso contra Améric
América Femenil vence a Atlético San Luis y duerme como líder del Clausura 2026

Liga Femenil MX | 20/01/2026

América Femenil vence a Atlético San Luis y duerme como líder del Clausura 2026
América Femenil asegura a sus figuras y renueva a Scarlett Camberos rumbo al Clausura 2026

Liga Femenil MX | 20/01/2026

América Femenil asegura a sus figuras y renueva a Scarlett Camberos rumbo al Clausura 2026
Pachuca será sede de las finales de la Copa de Campeones W

Liga Femenil MX | 20/01/2026

Estadio Hidalgo en Pachuca será sede de las Finales de importante torneo internacional
Liga MX Femenil: Refuerzos que han respondido en las tres primeras jornadas
Liga MX Femenil
Futbol

LO ÚLTIMO