América Femenil aplasta al Necaxa con estreno goleador de Xcaret Pineda

Las Águilas del América Femenil se destaparon y aplastaron 6-0 a Necaxa en la tercera fecha de la Liga MX Femenil, una de las figuras fue la recién llegada Xcaret Pineda quien contribuyó con un doblete, además de la también presentación de Gabriela García con gol y asistencia.

Las acciones empezarían apenas en el cuarto de hora cuando empezaron las jugadas de peligro, tan solo minutos después Gabriela García se estrenaría para abrir el marcador. Al 23’ Montse Saldívar se haría presente para poner 2-0.

América Femenil l IMAGO7

El refuerzo García se haría presente ahora para asistir a Kiana Palacios quien como pudo terminó por empujar el esférico y aumentar la esférica a tres. Para la segunda parte, las revoluciones no terminaría y Nancy Antonio desataría la locura con un golazo de tiro libre en el 55’.

Y para cerrar, con broche de oro Xcaret Pineda sellaría la goleada con gran actuación al 63’ pondría el quinto y finalmente en 78’ pondría el sexto y definitivo para catapultar la goleada y llegar a siete unidades tras tres jornadas.

Goleada sobre Necaxa l IMAGO7

Ángel Villacampa contento con refuerzos

Cabe mencionar, que hace algunos días Ángel Villacampa, entrenador del cuadro azulcrema, se mostró agradecido por la llegada de refuerzos, y es que la directiva no escatimó durante esta ventana de transferencias invernal y concretaron los arribos de jugadoras de talla internacional. Esta estrategia busca formar una plantilla plagada de grandes nombres que obligan a la obtención de títulos este semestre.

Luis Fuentes, Director Deportivo del cuadro femenil, presentó a los nuevos rostros del plantel junto al director técnico Ángel Villacampa. Las incorporaciones incluyen a Gaby García, Julie López, Xcaret Pineda, Giana Riley, Isa Haas y la destacada delantera brasileña Geyse Ferreira. Este grupo de futbolistas representa una mezcla de jerarquía sudamericana y talento joven proveniente del futbol estadounidense.

Liga MX Femenil l IMAGO7

¿Plantilla para ser campeones?

El estratega español manifestó su gratitud por el esfuerzo realizado para traer a elementos de este nivel competitivo. El técnico reconoció que “debo estar muy agradecido con el club porque traer las jugadoras como las que hemos traído no es nada fácil”.

Villacampa aseguró que ahora cuenta con muchos más recursos tácticos para gestionar los partidos más complicados del torneo local. El entrenador afirmó que “tener dos jugadoras de esa talla por puesto nos va a hacer un equipo mucho más completo”. La competencia interna será el motor que eleve el nivel individual de cada integrante del vestuario azulcrema.