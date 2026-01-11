Lucía García conduce goleada de Rayadas sobre Necaxa

Las Rayadas siguen confirmando que es una de las candidatas para alzar el título en la Liga MX Femenil, luego de un debut soñado de 4-0 ante el Puebla, ahora han propinado otra goleada en casa sobre Necaxa.

Apenas en los primeros minutos, las locales empezaron atacando el marco y en una segunda jugada tras el rechace de la guardameta dejaría el esférico al filo del área chica para que Burkenroad se manifestara poniendo el primero de la noche.

Liga MX Femenil l IMAGO7

Antes de los 20 minutos una magistral jugada por parte de Lucía García haría vibrar el Gigante de Acero después de sacar un zapatazo colocado en la horquilla de la izquierda de la visita para dejar como espectadora a la guardameta y el marcador se extendía.

Cuando el cronómetro entraba en la parte final del primer tiempo otra jugada se haría presente con un juego bien construido desde terreno propio para Lucía García pusiera su doblete sacándose a la arquera para definir con el arco abierto.

Rayadas l IMAGO7

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

Las Rayadas tuvieron un claro bajón de juego debido en parte a la ventaja orquestada en el primer lapso, en el complemento, fueron pocas las acciones sobre el marco, Lucía García intentó pero con menos claridad en el ataque.

Mientras tanto, las Centellas contrarrestaron el potencial de las locales, ante un posible peligro de las regiomontanas que llegaría desde los botines de Sofi Martínez dejando otra belleza de gol desde lindero del área grande para el 4-0. Finalmente, sobre el agregado Carol Cazares podría el quinto definitivo.

Lucía García l IMAGO7

Segundo juego con victoria

Rayadas dominó de principio a fin y confirmó su candidatura al protagonismo del Clausura 2026 con una contundente victoria ante Puebla. El resultado fue el complemento perfecto para una tarde redonda en el estadio.

Así, la goleada 4-0 de Rayadas sobre Puebla quedará en la memoria no solo por los goles, sino también por un gesto sencillo que reflejó empatía y atención hacia la afición en el arranque de la Liga MX Femenil en la primera fecha.

