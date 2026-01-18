Bombazo ¡Emma Watson llega a la Liga MX Femenil!

¿Estrella de Hollywood a la Liga MX Femenil? La mañana de se confirmó el fichaje la nueva refuerzo de Tigres Femenil, y más allá de la calidad del fichaje, lo que llamó la atención de la afición regia fue el nombre de la jugadora, pues es homónima de la reconocida actriz, Emma Watson.

Emma Watson, nueva jugadora de Tigres | Grosby Group

La mediocampista escocesa Emma Watson arribó este domingo a la Sultana del Norte para concretar su incorporación a Tigres Femenil. Con 19 años de edad, la futbolista proveniente del Manchester United de Inglaterra se perfila como el refuerzo internacional de la escuadra universitaria para el torneo Clausura 2026.

Watson llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey alrededor de las 8:30 horas. Su incorporación al plantel que dirige el técnico español Pedro Martínez Losa se da tras finalizar su etapa en el balompié británico, donde recientemente estuvo cedida al Crystal Palace antes de que el club regiomontano gestionara su traspaso definitivo.

La jugadora europea se desempeña principalmente en la zona del mediocampo. Su perfil destaca por la visión de campo y la dinámica de juego, características que buscará integrar a un sector del equipo donde actualmente compiten futbolistas como la española Jenni Hermoso.

Emma Watson, jugadora escocesa | Grosby Group

A pesar de su llegada a la ciudad, la presentación oficial de Watson ante los medios de comunicación y la afición se realizará una vez que se completen los protocolos administrativos restantes. La futbolista tiene pendiente realizar las pruebas físicas y médicas de rigor, así como la firma del contrato que formalice su vínculo con la institución felina.

Con esta contratación, el equipo de las Amazonas continúa con la estructuración de su plantilla para la presente campaña. Watson se suma a los movimientos realizados por la directiva en este mercado, junto a las incorporaciones de Myra Delgadillo, la colombiana Ilana Izquierdo y la brasileña Mariza Nascimento.