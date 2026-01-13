¡Siguen reforzándose! Fox anuncia dos nuevos equipos de Liga MX y tres talentos

La cadena deportiva sigue dando fuerza a su oferta con más transmisiones y nuevos integrantes en su equipo de análisis

13 de Enero de 2026

FOX Latinoamérica continúa con su estrategia de expansión en el mercado deportivo mexicano. Mediante la adquisición de nuevas propiedades de la Liga MX y la integración de perfiles de amplia trayectoria en el análisis deportivo, la marca busca consolidar su presencia en las pantallas nacionales a través de sus diversas plataformas de distribución.

A partir de este mes, la señal sumará a su catálogo las transmisiones de Tigres en la Liga MX Femenil. La incorporación de las actuales campeonas del circuito eleva la cobertura de la cadena a un total de 11 equipos de la categoría. Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo y director general para Latinoamérica de Fox Corporation, destacó la relevancia de este sector. 

"Los deportes femeniles son una prioridad fundamental para FOX en México. Hemos sido pioneros en este espacio y creemos que continúa teniendo un fuerte potencial de crecimiento”, y destacó que ha habido partidos de femenil que superan a los de la varonil en audiencia, por lo que deben seguir impulsando el deporte femenino y hacerlo rentable. 

Necaxa también llega a Fox

En el ámbito del futbol varonil, FOX Latinoamérica anunció la adquisición de los derechos de transmisión de Necaxa. Este acuerdo entrará en vigor a partir del Apertura 2026 en julio de este año e incluirá tanto al equipo varonil como a las Centellas en la rama femenil.

Luis Maldonado, director de programación y mercadotecnia de la firma en México, señaló que la llegada de los Rayos fortalecerá el paquete de derechos en el país al tratarse de una institución con historia y tradición. Con esto, serán diez clubes los que tienen sus transmisiones con Fox: León, Pachuca, Querétaro, Tijuana y ahora Necaxa de forma exclusiva, y FC Juárez, Puebla, Mazatlán, Tigres y Toluca en señal compartida. 

Mientras que en la Femenil, la oferta ascenderá a 12 equipos con la llegada de Necaxa y Tigres. Los otros once clubes son Pachuca, Fc Juárez, León, Santos, Atlas, Querétaro, Puebla, Mazatlán, Tijuana y Chivas. El Rebaño comparte la señal con Amazon Prime y el resto, en ocasiones, con Tubi. 

Además, Fox transmitirá los partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf. Para este torneo, los seis equipos clasificados son América, Cruz Azul, Rayados, Pumas, Tigres y Toluca. Mientras que a nivel internacional, la oferta incluye Champions League, la Premier League, la Ligue 1, la Coppa Italia, la Saudi Pro League, la Women’s Super League, la Arkema Première Ligue y la SerieA Femminile. 

¿Quiénes son los refuerzos que llegan a Fox?

La expansión de contenidos se complementa con la reestructuración de sus mesas de análisis. La cadena confirmó la incorporación de Rubén Rodríguez, Rafael Márquez Lugo y Daniel “El Ruso” Brailovsky a sus producciones originales. Luis Rodrigo Gómez, director de producción y operaciones, puntualizó que estas integraciones buscan mantener una programación dinámica.

“Rubén Rodríguez es una de las principales fuentes de información sobre la Selección Nacional de México y una voz clave durante este año mundialista. ‘El Ruso’ Brailovsky cuenta con una fuerte personalidad que impulsará el debate deportivo, y Rafa contribuirá a fortalecer nuestro análisis en nuestras propiedades de futbol nacional e internacional”, explicó.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

