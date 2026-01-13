¡Siguen reforzándose! Fox anuncia dos nuevos equipos de Liga MX y tres talentos

FOX Latinoamérica continúa con su estrategia de expansión en el mercado deportivo mexicano. Mediante la adquisición de nuevas propiedades de la Liga MX y la integración de perfiles de amplia trayectoria en el análisis deportivo, la marca busca consolidar su presencia en las pantallas nacionales a través de sus diversas plataformas de distribución.

A partir de este mes, la señal sumará a su catálogo las transmisiones de Tigres en la Liga MX Femenil. La incorporación de las actuales campeonas del circuito eleva la cobertura de la cadena a un total de 11 equipos de la categoría. Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo y director general para Latinoamérica de Fox Corporation, destacó la relevancia de este sector.

"Los deportes femeniles son una prioridad fundamental para FOX en México. Hemos sido pioneros en este espacio y creemos que continúa teniendo un fuerte potencial de crecimiento”, y destacó que ha habido partidos de femenil que superan a los de la varonil en audiencia, por lo que deben seguir impulsando el deporte femenino y hacerlo rentable.

Las campeones de la Liga MX Femenil llegan a Fox | IMAGO 7

Necaxa también llega a Fox

En el ámbito del futbol varonil, FOX Latinoamérica anunció la adquisición de los derechos de transmisión de Necaxa. Este acuerdo entrará en vigor a partir del Apertura 2026 en julio de este año e incluirá tanto al equipo varonil como a las Centellas en la rama femenil.

Luis Maldonado, director de programación y mercadotecnia de la firma en México, señaló que la llegada de los Rayos fortalecerá el paquete de derechos en el país al tratarse de una institución con historia y tradición. Con esto, serán diez clubes los que tienen sus transmisiones con Fox: León, Pachuca, Querétaro, Tijuana y ahora Necaxa de forma exclusiva, y FC Juárez, Puebla, Mazatlán, Tigres y Toluca en señal compartida.

Mientras que en la Femenil, la oferta ascenderá a 12 equipos con la llegada de Necaxa y Tigres. Los otros once clubes son Pachuca, Fc Juárez, León, Santos, Atlas, Querétaro, Puebla, Mazatlán, Tijuana y Chivas. El Rebaño comparte la señal con Amazon Prime y el resto, en ocasiones, con Tubi.

Fox Latinoamérica también transmitirá a Necaxa en ambas ramas | IMAGO 7

Además, Fox transmitirá los partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf. Para este torneo, los seis equipos clasificados son América, Cruz Azul, Rayados, Pumas, Tigres y Toluca. Mientras que a nivel internacional, la oferta incluye Champions League, la Premier League, la Ligue 1, la Coppa Italia, la Saudi Pro League, la Women’s Super League, la Arkema Première Ligue y la SerieA Femminile.

¿Quiénes son los refuerzos que llegan a Fox?

La expansión de contenidos se complementa con la reestructuración de sus mesas de análisis. La cadena confirmó la incorporación de Rubén Rodríguez, Rafael Márquez Lugo y Daniel “El Ruso” Brailovsky a sus producciones originales. Luis Rodrigo Gómez, director de producción y operaciones, puntualizó que estas integraciones buscan mantener una programación dinámica.

“Rubén Rodríguez es una de las principales fuentes de información sobre la Selección Nacional de México y una voz clave durante este año mundialista. ‘El Ruso’ Brailovsky cuenta con una fuerte personalidad que impulsará el debate deportivo, y Rafa contribuirá a fortalecer nuestro análisis en nuestras propiedades de futbol nacional e internacional”, explicó.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD