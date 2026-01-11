Marcelo Flores tras la victoria de Tigres: "Después de perder una Final hay que arrancar más fuerte"

Tigres es uno de los siete equipos que ha iniciado de la mejor manera el Clausura 2026 al conseguir una victoria en el primer juego del año para ellos; sin embargo, uno de sus jugadores al ataque fue el que se llevó los reflectores al conseguir dos anotaciones con las cuales han podido liderar el último partido de la jornada dominical y del primer fin de semana de Liga MX en el año.

Marcelo Flores, apareciendo como titular en la primera alineación de Guido Pizarro, fue el autor de los dos goles con los que los universitarios se han llevado sus primeros tres puntos, pero además ha dado algunas palabras referentes al partido.

Gorriarán y Flores festejando la victoria | MexSport

¿Qué dijo 'Chelo' tras la victoria?

Tanto al minuto 49 como al 77, Marcelo Flores se convirtió en el único autor de los goles de Tigres en el primer partido del 2026 para el equipo dirigido por Guido Pizarro; sobre eso, el delantero de triple nacionalidad mencionó cómo se siente con respecto a haber llevado a su equipo a la victoria.

"La verdad fue difícil el final, pero aprendimos de eso, seguimos entrenando y vinimos a esta temporada a ser más fuertes todavía, vamos a hacer más para llegar a la Final y ganarla esta vez", declaró el héroe de la noche.

Dentro de sus respuestas, Marcelo no tuvo problema en recordar lo que fue la derrota en contra de Toluca, la cual los convirtió en subcampeones del torneo anterior, por lo que asegura que la revancha llegará pronto para poder sumar un trofeo más a sus vitrinas.

"Después de perder una Final no es fácil, tienes que arrancar más fuerte después. Lo acordamos como equipo y hoy sacamos los tres puntos" 🗣️



Las palabras de Marcelo Flores, el jugador del partido 🔥 pic.twitter.com/QngkRvbKA1 — Futbol Picante (@futpicante) January 12, 2026

"Es esa la idea, cuando pierdes nunca es fácil, tienes que arrancar más fuerte después, hicimos eso, lo tenemos como acuerdo en equipo, venimos a sacar los puntos hoy y lo logramos", agregó, para posteriormente finalizar mencionando que los universitarios serán un equipo protagonista a lo largo del torneo.

Por la revancha

Aunque Guido Pizarro lleva muy poco tiempo como entrenador y a su vez al mando de los Tigres, el torneo anterior logró llevarlos de regreso a una Final de Liga MX; sin embargo, Toluca logró imponerse en una tanda de penales bastante larga, en la cual Alexis Vega se convirtió en protagonista por segundo torneo consecutivo.

Los felinos se han llevado sus primeros tres puntos | Imago7

En el primer torneo del año mundialista, Tigres no contó con el plantel completo, debido a un permiso especial de Ángel Correa; no obstante, el argentino ya ha regresado y se pondrá bajo las órdenes de Pizarro para buscar la revancha y seguir en la búsqueda de convertirse en nueve veces campeón del futbol mexicano.