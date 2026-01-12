Ni Hugo Sánchez se salva: técnicos de Pumas que han sido abucheados en CU

Diferente torneo, misma situación. Queda claro que no se puede juzgar a un equipo después de una jornada, sin embargo, los Pumas de Efraín Juárez no mostraron cambio alguno con respecto al semestre anterior, por lo que después del empate ante Querétaro, el estratega mexicano recibió una silbatina impresionante en Ciudad Universitaria.

Aunque parezca una situación atípica, la realidad es que los abucheos a los entrenadores en el Estadio Olímpico Universitario han existido desde hace mucho tiempo, con decir que ni Hugo Sánchez -emblema como jugador y entrenador Bicampeón con los auriazules- se salvó.

Efraín Juárez | IMAGO7

¿Qué entrenadores han sido abucheados en Ciudad Universitaria?

El conjunto universitario logró su ascenso a Primera División y su permanencia en la Liga MX desde 1962, en la que 41 técnicos -incluyendo a Efraín Juárez- han desfilado por los banquillos. Hacer un listado sobre los entrenadores que han sufrido abucheos en Ciudad Universitaria sería una tarea titánica, pues hay varios registros que no se han contabilizado, sin embargo, a continuación mostraremos los más recordados.

Hugo Sánchez

No hay emblema más grande en Pumas que 'Hugol', tanto lo que hizo como jugador como aquel inolvidable Bicampeonato a principios de siglo. Sin embargo, el amor entre Hugo Sánchez y la afición auriazul terminó en 2005, cuando después de una mala racha y una derrota ante el América en Ciudad Universitaria, desencadenó una silbatina que llegó hasta la rectoría.

Mario Carrillo | MEXSPORT

Mario Carrillo

A diferencia de Hugo, a Mario Carrillo nunca le dieron la oportunidad y terminó por recibir los insultos de La Rebel y demás desde el día uno. El entrenador mexicano, con pasado americanista, nunca se pudo quitar el estigma del odiado rival, por lo que en su primer partido en Ciudad Universitaria, recibió una cantidad impresionante de abucheos e insultos.

Francisco Palencia

Pese a que se formó en Cruz Azul, Juan Francisco Palencia se convirtió en un emblema e ídolo universitario. Hecho a la medida de la rebeldía universitaria, con cabello largo y uñas pintadas, Palencia se ganó el cariño como jugador de la afición, pero como entrenador, al igual que los antes mencionados, no tuvo un buen paso y fue abucheado.

Paco Palencia | MEXSPORT

Rafael Puente Jr.

Su etapa en Pumas no fue tan breve, pero sí sorpresiva. El ahora analista no tuvo los dividendos deseados y se ganó una mala fama con la afición, que un partido no sólo insultó, sino que también le lanzó objetos cuando iba directo al túnel de Ciudad Universitaria.

Gustavo Lema

El antecesor de Efraín Juárez corrió la misma suerte que él, abucheos y el descontento de la afición. Después de una derrota inverosímil ante el América, Gustavo Lema fue destituido, no sin antes recibir una cantidad de abucheos ensordecedores en el Estadio Olímpico Universitario.

Gustavo Lema | IMAGO7