Antonio Sancho manda mensaje a la afición de Pumas: "no se le puede pedir paciencia, hay que convencerla con resultados"

Los Pumas empezaron con el pie izquierdo el Clausura 2026, con un empate en casa ante Querétaro. La poca eficiencia de los universitarios generó el descontento de la afición, por lo que Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club, enfatizó el compromiso del equipo con la fanaticada auriazul.

"La reacción de la afición es normal. Es por el cúmulo de malos resultados en los últimos torneos. Por supuesto que todos queríamos ganar y nos quedamos con la sensación de que no se ganó. Pero bueno, es el primer juego, y a la gente no se le puede pedir paciencia", comentó en entrevista con FOX.

El dirigente también agregó que durante su estancia van mejorar y buscará reconectar con la afición. "A la gente hay que convencerla en base a buenas actuaciones y resultados. Pero esto pasa en todos los equipos, no solo en Pumas. Claro que la gente está ansiosa, nos tenemos que poner a trabajar y a mejorar. Hay que agarrar esto como base y seguir creciendo".

Afición de Pumas | IMAGO7

¿Se cae el proyecto de Efraín Juárez?

Además de externar su sentir con la afición, Sancho también comentó sobre la situación de Efraín Juárez, quien de forma gradual comenzó a tener malos resultados. Sin embargo, el dirigente destacó que el proyecto del estratega se mantiene firme pese a los rumores generados.

"No hay plazos con Efraín. Todos estamos en el mismo proyecto y él es nuestro técnico, es salido de Cantera. Tuvo muy buenos resultados fuera. Hay que darle ese voto de confianza y esperemos que este torneo con los refuerzos, y con el paso de las semanas y el trabajo, pues el equipo se vea mejor y consigamos los resultados que queremos", agregó.

Efraín Juárez | IMAGO7

Próximo destino: Tigres

El partido ante Gallos Blancos era importante para agarrar confianza y sacar tres puntos, pues en la Jornada 2, Pumas tendrá una visita complicada. El conjunto auriazul jugará ante Tigres el próximo miércoles en El Volcán.

"También lo veo del otro lado, que no perdimos, y ahora tenemos una visita complicada contra Tigres. Lo que opina la gente no lo vamos a cambiar más que con buenas actuaciones y resultados", sentenció Sancho.

En busca de mejorar | IMAGO7