Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Mazatlán FC de la jornada 2?

Después de la derrota frente a Atlas, Puebla busca redimirse y arrancar el torneo en su estadio de la mejor manera, en un partido que se lo podría dar cuando reciba al Mazatlán.

En lo que muchos llaman 'La Gira del Adiós' del equipo mazatleco, los del puerto de Sinaloa quieren obtener sus primeros puntos en el campeonato, después de que también arrancaron este certamen con derrota.

Mazatlán cayó en su debut frente a los Bravos de Ciudad Juárez en su estadio, aunque no están en el fondo de la tabla, lugar que le pertenece a Santos Laguna tras caer goleado ante Necaxa.

En 12 enfrentamientos entre ambos, que son todos en la historia de esta rivalidad, Puebla ha ganado en seis ocasiones, Mazatlán se ha impuesto en otras cuatro y se han dado dos empates.

Los cañoneros tendrán que recuperarse rápido tras el encuentro en Puebla, entendiendo que el próximo viernes ellos abren la actividad de la Jornada 3 cuando reciban a Rayados de Monterrey.

Por su parte, Puebla no viajará para el partido de la tercera jornada, pues enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, aunque la Franja será visitante administrativa en su estadio.

¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Mazatlán?