Bravos de Juárez abren con victoria, el Clausura 2026, ante Mazatlán

Se abrió el telón del Clausura 2026 en el futbol mexicano, los Bravos de Juárez hicieron la obra y arrancaron con el pie derecho, de la mano de su nuevo DT Pedro Caixinha, tras imponerse a domicilio 2-1 al Mazatlán.

Los fronterizos iniciarían por abrir el marcador gracias a Francisco Nevarez, antes de la media hora de juego, tras una combinación en la que Madson dejó servido el esférico para que el lateral se perfilara y sacara un balón cruzado para vencer al guardameta.

Bravos de Juárez l IMAGO7

Sin embargo, tan solo minutos más tarde llegaría la respuesta de los locales con un gran remate a la altura del manchón penal de Facundo Ezequiel Almada tras un buen centro de González para poner la paridad en la pizarra.

En el minuto 42 la casa volvería a tener una importante en un mano a mano con Sebastián Jurado, el guardameta saldría a defender el esférico, en una segunda jugada, tanto que terminó por llevarse un duro balonazo en el rostro que terminó por dejarlo semi noqueado que requirió la atención médica sin mayor gravedad continúo en el partido.

Y sobre el agregado llegaría el gol definitivo obra de Denzell García tras una buena recuperación del Puma Rodríguez quien fue hasta línea de fondo para mandar un centro ante la presencia del futbolista mexicano y definir con el arquera fuera de su arco.

Mazatlán l IMAGO7

¿Será el último torneo de Mazatlán?

El posible retorno del Atlante a la Liga MX ha desatado una ola de rumores, siendo el más persistente la potencial desaparición del Mazatlán, equipo al que comprarán los Potros para poder volver a la máxima categoría.

La FMF ha dado luz verde, en la reciente Asamblea de Dueños, para que el equipo azulgrana comience el proceso de compra-venta del cuadro de Mazatlán, para así, de cara al Apertura 2026, Atlante pueda volver a ser parte de los 18 equipos del máximo circuito.

Clausura 2026 l IMAGO7

El adiós del Mazatlán

TV Azteca, la parte dueña de los documentos de Mazatlán, ha llegado a un acuerdo con la gente de Atlante para comenzar con el ya mencionado proceso. Fue el propio equipo mazatleco quien hizo saber a la asamblea que ha iniciado el procedimiento para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación, complementando con que el trámite ha sido autorizado por completo.

