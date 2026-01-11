Efraín Juárez se sincera, y revela frustración en Pumas, tras empate ante Querétaro

Luego de empatar ante Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026, Efraín Juárez, director técnico de Pumas, mencionó que a la interna están muy frustrados con el resultado. De igual manera, habló sobre los abucheos de la afición en el Estadio Olímpico Universitario y dijo que comparten sus sentimientos.

Pumas l IMAGO7

Aunque Universidad Nacional no fue claramente superior a Querétaro, tuvieron la ventaja tras un gol en el segundo tiempo. Sin embargo, un error de José Luis Caicedo en la salida con la esférica derivó en un contragolpe para Gallos, en el cual terminaron por conseguir el empate al minuto 71. Tras eso, el equipo local no se repuso anímicamente y no tomó la delantera en la pizarra.

Ante esto, Efraín Juárez mencionó que en el vestidor están frustrados, pues considera que hicieron un buen partido, pero un error de concentración les impidió quedarse con los tres puntos. Aún así, el estratega mexicano mencionó que apenas es la Jornada 1, por lo que aún queda mucho camino por recorrer en el Clausura 2026.

Liga MX l IMAGO7

Frustrados

“Estamos con frustración. El equipo hace un partido bueno, el segundo tiempo el equipo va de menos a más, generamos opciones. Nos falta entender los momentos y nos cuesta el gol, tema de concentración individual, pero es así. Más allá del resultado, es la Jornada 1, en casa tenemos que hacernos fuertes, el objetivo principal es ese”, dijo el entrenador.

Aunado al empate en casa, la gente que asistió al Estadio Olímpico Universitario abucheó de manera contundente a los jugadores felinos. Sobre tal situación, Efraín mencionó que comparte los mismos sentimientos de frustración de la fanaticada en CU, pues por cuestión de detalles se empató en este encuentro.

“No hay mucha paciencia y es normal. Al igual que ellos, tenemos mucha frustración. También el plantel está así porque hoy se hace un gran partido, pero por diferentes detalles nos vamos con un punto y no con tres”, dijo.

Para este encuentro, cuatro de los seis refuerzos para esta campaña tuvieron actividad. Juninho, Jordan Carrillo y César Garza fueron titulares, mientras que a Robert Morales entró de cambio. Sobre el accionar de los jugadores, Efraín reconoció que aún les falta adaptarse a la dinámica de juego del cuerpo técnico, aunque sí dejó en claro que le agradaron algunos aspectos individuales.

Keylor Navas l IMAGO7

¿Qué dijo sobre sus refuerzos?

“Los refuerzos me gustaron. César inició, le da sentido a la pelota, un chico serio, Jordan inició, se ríen que asaltar a la dinámica y se nota que llegó al final de la pretemporada y con Juninho sabíamos que sería así porque apenas tenía tres entrenamientos. Estos días nos servirán para explicarles la dinámica para que hagan lo que necesitamos”, agregó.

Sobre el mercado de fichajes y si considera necesaria una llegada más, Efraín dijo que está tranquilo con el plantel que tiene, aunque dejó abierta la posibilidad de reforzarse más. De igual manera, está consciente que con la recuperación de algunos futbolistas, la profundidad de plantel podría mejorar.

“El mercado siempre está abierto. Estamos abiertos, pero es un tema que la directiva tendrá que evaluar, pero ahorita yo estoy tranquilo a la espera de que se recuperen algunos. Seguimos a la espera de la recuperación de Memo, su recuperación no ha sido acorde, porque en teoría ya tendría que estar. El tema de Rubén se analizará hoy y veremos el diagnóstico, dice que sintió algo entre el glúteo y la pierna”, sentenció.