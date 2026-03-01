¿Habrá ley seca por Shakira en el Zócalo? Esto pasará con la venta de alcohol en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial una medida que afecta directamente a comercios y asistentes al concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino programado para la noche del domingo 1 de marzo. Se ordenó la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas dentro del perímetro A del Centro Histórico, en un horario específico con el objetivo de garantizar la seguridad y convivencia familiar durante el evento multitudinario.

De acuerdo con el acuerdo publicado, la restricción aplica desde las 14:00 hasta las 23:00 horas del día del concierto. Durante ese lapso, establecimientos como tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados que expenden bebidas alcohólicas no podrán venderlas para consumo fuera del local. La medida forma parte de las acciones de seguridad y orden público implementadas por las autoridades locales ante la expectativa de miles de asistentes.

La restricción aplicará el 1 de marzo de 14:00 a 23:00 horas, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial capitalina./ AP

¿Qué excepciones y condiciones contempla la suspensión?

Si bien hay una prohibición general, existen excepciones importantes. Los lugares con giros mercantiles como restaurantes, salones de fiestas, clubes privados y establecimientos de hospedaje podrán ofrecer bebidas alcohólicas siempre y cuando su consumo sea dentro del espacio autorizado del negocio y se mantenga dentro del horario regulado por su licencia vigente.

En todos los demás casos, la venta en envase cerrado destinada a ser consumida en la vía pública está suspendida temporalmente en toda el área comprendida por el perímetro A. Además, las autoridades han subrayado el compromiso con el orden y la seguridad durante el evento, por lo que se espera que se respeten las disposiciones establecidas en la Gaceta.

Autoridades desplegarán un operativo especial para vigilar el cumplimiento de la medida durante el evento masivo./ AP

El Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX (INVEA) se sumará a un operativo especial para verificar el cumplimiento de estas normas en los establecimientos mercantiles del Centro Histórico desde el viernes 27 de febrero y hasta el cierre del concierto. Personal especializado inspeccionará que no se venda alcohol a menores y que se respeten las prohibiciones de venta en envases abiertos y consumo en la vía pública.

Las autoridades también han reforzado el mensaje de que no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas al evento y han incluido estos puntos dentro de las recomendaciones oficiales difundidas a través de medios y redes gubernamentales. Junto con el alcohol, se ha pedido evitar llevar objetos voluminosos, envases de vidrio y otros artículos que puedan entorpecer el acceso o representar un riesgo en un evento con gran afluencia.

Este concierto, que forma parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran” de Shakira, ha generado logística y operativos especiales en materia de seguridad, movilidad y transporte. Entre las medidas, se prevén cierres viales en calles aledañas al Zócalo, ajustes en los horarios del Metro capitalino y la instalación de pantallas gigantes en puntos estratégicos del Centro Histórico para que más público pueda disfrutar del espectáculo.