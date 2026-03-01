Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Selección Femenina de Irán se enfoca en la Copa Asiática pese a situación política de su país

Jugadoras de la Selección de Irán previo a la Copa Asiática Femenina | AP
Jugadoras de la Selección de Irán previo a la Copa Asiática Femenina | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:58 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El combinado iraní está en Australia para el torneo regional, pero su país está en medio de un conflicto político

Por segunda ocasión en su historia, la Selección de Irán competirá en la Copa Asiática Femenina, en la cual buscará clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. Sin embargo, el panorama luce complicado para las Shirzanan debido a los ataque que recibió su país este fin de semana por parte de Israel y Estados Unidos.

Las seleccionadas iraníes llegaron a Australia, sede del torneo de la AFC, hace un par de días y está previso que debuten este lunes contra Corea del Sur. Y aunque su país se encuentra en un momento de incertidumbre tras la caída del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el equipo está enfocado en hacer un buen papel.

Una columna de humo se eleva en Teherán tras los bombardeos del fin de semana | AP
Una columna de humo se eleva en Teherán tras los bombardeos del fin de semana | AP

"No creo que debamos hablar de esos asuntos ahora. Hay un equipo aquí, en una competencia importante que le importa a estas mujeres y esas deberían ser las preguntas", declaró la entrenadora Marziyeh Jafari en conferencia de prensa previo a su debut en la Copa Asiática.

Por su parte, la capitana Zahra Ghanbari señaló que su enfoque está en clasificar a la Copa Mundial Brasil 2027, aunque reconoció que no será una labor sencilla. "Ahí está nuestro enfoque total. Es cierto que estamos en grupo con Australia, Corea del Sur y Filipinas, que son realmente buenas".

"Pero el enfoque de nuestras jugadoras y nuesto equipo es ese, que podamos sobresalir. Nuestro enfoque está por completo en clasificar a la Copa Mundial y alcanzar un gran éxito ahí", añadió la delantera de Persépolis de la Liga de Fútbol Femenina Kowsar.

Autoridades del futbol asiático muestran apoyo

Por su parte, la AFC aseguró que estarán al pendiente de cómo progresa el conflicto entre los países en la región, pero de momento el torneo femenino se mantiene en pie. "La AFC sigue de cerca los recientes acontecimientos en Oriente Medio durante este período tan difícil".

Zahra Ghanbari, capitana de la Selección de Irán, durante una conferencia de prensa | AP
Zahra Ghanbari, capitana de la Selección de Irán, durante una conferencia de prensa | AP

"La máxima prioridad de la AFC sigue siendo el bienestar, la seguridad y la protección de todas las jugadoras, entrenadores, oficiales y aficionados", se lee en un comunicado compartido por el organismo, que de igual forma extendió el apoyo a la delegación iraní.

"En este sentido, mantenemos un contacto estrecho y regular con la selección femenina de Irán y sus responsables en Gold Coast y ofrecemos nuestro pleno apoyo y asistencia", finaliza el comunicado del organismo asiático.

La entrenadora de la Selección de Irán, Marziyeh Jafari, y la capitana Zahra Ghanbari en conferencia de prensa | AP
La entrenadora de la Selección de Irán, Marziyeh Jafari, y la capitana Zahra Ghanbari en conferencia de prensa | AP

¿Cuándo juega la Selección Femenil de Irán?

La de este año será la segunda ocasión que las Shirzanan participen en el torneo de la AFC. En su debut, en la edición de India 2022, empató sin goles ante las anfitrionas en su primer partido. Sin embargo, se anuló el resultado porque India tuvo que retirarse. En sus otros dos partidos del grupo, Irán cayó 0-7 ante China y 5-0 frente a China Taipei.

Este año, el combinado iraní quedó en el Grupo A, junto con las selecciones de Australia, Corea del Sur y Filipinas. Su primer partido será ante las Taegeuk Ladies, este lunes 2 de marzo, luego de la victoria 1-0 de las Matildas este domingo en el partido inaugural.

Últimos videos
Lo Último
12:42 Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
12:36 ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
12:29 Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
12:20 “Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
12:15 ¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
12:04 Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva
11:43 Julián Araujo y Celtic rescatan agónico empate ante Rangers
11:40 Fidalgo sobre el apoyo que recibe en Betis: "La afición mexicana no te suelta"
11:35 Por qué se conmemora el 8 de marzo: el origen y significado del Día Internacional de la Mujer
11:30 Luna de Sangre marzo 2026 en México: fecha y hora para ver el eclipse lunar total
Tendencia
1
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
2
Contra Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
3
Futbol André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League
5
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
6
Contra ¿Quién era Ali Jamenei? El hombre que concentró el poder absoluto en Irán durante décadas
Te recomendamos
Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
Contra
01/03/2026
Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
Futbol
01/03/2026
¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
Futbol
01/03/2026
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Futbol
01/03/2026
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Álvaro Fidalgo previo a juego del Betis | X:@RealBetis
Futbol
01/03/2026
¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
Mia y Lia Cueva en el podio en la Copa Mundial de Clavados en Montreal 2026 | AFP
Otros Deportes
01/03/2026
Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva