Selección Femenina de Irán se enfoca en la Copa Asiática pese a situación política de su país

Por segunda ocasión en su historia, la Selección de Irán competirá en la Copa Asiática Femenina, en la cual buscará clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. Sin embargo, el panorama luce complicado para las Shirzanan debido a los ataque que recibió su país este fin de semana por parte de Israel y Estados Unidos.

Las seleccionadas iraníes llegaron a Australia, sede del torneo de la AFC, hace un par de días y está previso que debuten este lunes contra Corea del Sur. Y aunque su país se encuentra en un momento de incertidumbre tras la caída del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el equipo está enfocado en hacer un buen papel.

Una columna de humo se eleva en Teherán tras los bombardeos del fin de semana | AP

"No creo que debamos hablar de esos asuntos ahora. Hay un equipo aquí, en una competencia importante que le importa a estas mujeres y esas deberían ser las preguntas", declaró la entrenadora Marziyeh Jafari en conferencia de prensa previo a su debut en la Copa Asiática.

Por su parte, la capitana Zahra Ghanbari señaló que su enfoque está en clasificar a la Copa Mundial Brasil 2027, aunque reconoció que no será una labor sencilla. "Ahí está nuestro enfoque total. Es cierto que estamos en grupo con Australia, Corea del Sur y Filipinas, que son realmente buenas".

"Pero el enfoque de nuestras jugadoras y nuesto equipo es ese, que podamos sobresalir. Nuestro enfoque está por completo en clasificar a la Copa Mundial y alcanzar un gran éxito ahí", añadió la delantera de Persépolis de la Liga de Fútbol Femenina Kowsar.

Autoridades del futbol asiático muestran apoyo

Por su parte, la AFC aseguró que estarán al pendiente de cómo progresa el conflicto entre los países en la región, pero de momento el torneo femenino se mantiene en pie. "La AFC sigue de cerca los recientes acontecimientos en Oriente Medio durante este período tan difícil".

Zahra Ghanbari, capitana de la Selección de Irán, durante una conferencia de prensa | AP

"La máxima prioridad de la AFC sigue siendo el bienestar, la seguridad y la protección de todas las jugadoras, entrenadores, oficiales y aficionados", se lee en un comunicado compartido por el organismo, que de igual forma extendió el apoyo a la delegación iraní.

"En este sentido, mantenemos un contacto estrecho y regular con la selección femenina de Irán y sus responsables en Gold Coast y ofrecemos nuestro pleno apoyo y asistencia", finaliza el comunicado del organismo asiático.

La entrenadora de la Selección de Irán, Marziyeh Jafari, y la capitana Zahra Ghanbari en conferencia de prensa | AP

¿Cuándo juega la Selección Femenil de Irán?

La de este año será la segunda ocasión que las Shirzanan participen en el torneo de la AFC. En su debut, en la edición de India 2022, empató sin goles ante las anfitrionas en su primer partido. Sin embargo, se anuló el resultado porque India tuvo que retirarse. En sus otros dos partidos del grupo, Irán cayó 0-7 ante China y 5-0 frente a China Taipei.