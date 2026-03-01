Por qué se conmemora el 8 de marzo: el origen y significado del Día Internacional de la Mujer

Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que sirve para reconocer las conquistas sociales, políticas y económicas de las mujeres, así como para visibilizar los desafíos persistentes en materia de igualdad de género en todo el mundo. La conmemoración no es un festejo sino una jornada de resistencia, reivindicación y acción.

Aunque hoy esta fecha tiene reconocimiento global, sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, cuando miles de mujeres trabajadoras empezaron a alzar la voz contra condiciones laborales injustas, discriminación salarial y la falta de derechos civiles básicos, como el derecho al voto.

La fecha tiene sus raíces en movimientos obreros femeninos de principios del siglo XX./ Pixabay

Uno de los primeros hitos documentados fue en 1909 en Estados Unidos, cuando el Partido Socialista de América organizó el primer “National Women’s Day” tras una huelga de mujeres trabajadoras del sector textil en Nueva York. Este movimiento buscaba mejores salarios, condiciones de trabajo justas y acceso a derechos políticos.

¿Cómo se fijó el 8 de marzo como día internacional?

La idea de conmemorar un día internacional dedicado a la mujer ganó impulso en 1910 durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, cuando la activista Clara Zetkin propuso un día anual para promover los derechos de las mujeres. La propuesta fue adoptada por unanimidad por más de cien mujeres de distintos países y marcó el inicio de una conmemoración más amplia.

El 8 de marzo quedó asociado a esta celebración tras eventos en Europa y una huelga masiva de mujeres en Rusia en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, cuando miles de mujeres exigieron “pan y paz”. Esa protesta ayudó a desencadenar cambios políticos en el país y consolidó la importancia de la fecha.

En 1975, la ONU comenzó a conmemorar oficialmente el Día Internacional de la Mujer./ Pixabay

Con el paso de las décadas, la conmemoración traspasó fronteras. Fue en 1975, declarado Año Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas, cuando el organismo comenzó a celebrar oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y en 1977 la Asamblea General de la ONU instó a los países a reconocer esta fecha como un día por los derechos de las mujeres y la paz internacional.

Hoy, además de recordar esa historia de lucha, el 8 de marzo se observa en múltiples países con marchas, actividades culturales, foros y campañas sociales que buscan enfrentar la desigualdad laboral, la violencia de género, las brechas salariales y otros retos que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos.

El 8M sigue siendo una fecha de referencia global en la lucha por la igualdad de género, no solo como un recuerdo del pasado sino como un llamado permanente a la acción y la justicia para mujeres de todas las edades, culturas y contextos.