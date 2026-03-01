¿Y eso? Joan Laporta es captado haciendo cortes de manga en el estadio

No es la primera vez que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, va a un partido de su club como aficionado. Sin embargo, fiel a su personalidad, el dirigente fue algo polémico por unos cortes de manga que realizó en las gradas del partido ante Villarreal.

Durante el encuentro ante el Submarino Amarillo, para de la afición blaugrana hizo un cántico aludiendo a los aficionados del Real Madrid, porra que Laporta respondió haciendo cortes de manga. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

El corte de manga de Joan Laporta, por lo que sea no saldrá en ningún medio porque repesta a todos.



VALORS. MES QUE UN CLUB 🤢🤢 pic.twitter.com/EYXZSK729a — (fan) REAL MADRID DATA 🤍 (@_reyyblanco2_) February 28, 2026

Boti, boti, boti, madridista qui no boti", esa fue la porra que hizo la afición blaugrana.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de Esport3 mientras bailaba y brincaba junto a otras personas.

Joan Laporta | AP

¿Cómo fue el Barcelona vs Villarreal?

El Barcelona de Hansi Flick salió decidido a imponer su ritmo desde el inicio y encontró en la conexión entre Fermín López y Lamine Yamal su principal arma ofensiva. Al minuto 28, Yamal abrió el marcador con un zurdazo tras una asistencia precisa de Fermín, desarmando el planteamiento defensivo del Villarreal.

La fórmula se repitió poco después: nuevamente Fermín habilitó a Yamal y el extremo firmó el 2-0 con un disparo al ángulo, dejando sin opciones a Luiz Júnior. El conjunto azulgrana se fue al descanso con una ventaja clara y el control del partido. En el arranque del segundo tiempo, el Villarreal reaccionó.

Al 49’, Pape Gueye descontó tras un balón parado y acercó a los visitantes en el marcador, generando algunos minutos de presión e incertidumbre para el equipo local. Sin embargo, la respuesta del Barça fue contundente. Al 69’, Lamine Yamal completó su triplete con una definición tras pase de Pedri, sentenciando anímicamente al Villarreal y devolviendo la tranquilidad al conjunto catalán.

En el tiempo añadido, Robert Lewandowski cerró la goleada 4-1 tras asistencia de Jules Koundé, en una jugada revisada por el VAR. El Barcelona selló así una victoria sólida que lo mantiene firme en la pelea por la clasificación.