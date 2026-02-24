Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¿Pelea en Barcelona? Joan Laporta revela que su relación con Messi se hizo muy distante

Joan Laporta | AP
Jorge Armando Hernández 13:08 - 24 febrero 2026
El presidente del club culé relató que, tras la salida de Leo del Barcelona, la relación con el astro argentino se perdió

El recuerdo del astro argentino Lionel Messi en el Barcelona sigue pesando, desde su forzada salida del conjunto blaugrana por temas económicas algo se quebró dentro de la directiva del club y dentro del mismo Messi. Después de 5 años del suceso Laporta habló del tema.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona

Messi fue forzado a salir del conjunto culé debido a la fuerte crisis financiera que el club atravesaba durante años pandémicos. 'La Pulga' firmó con el PSG donde a pesar de que fue un referente, no logró el mismo éxito que su anterior equipo azulgrana.

Lionel Messi con el PSG | TWITTER @PSG_inside

En el año 2023 durante la ceremonia del Balón de Oro, Laporta recuerda un incómodo momento con el delantero campeón del mundo. Tras el recibimiento de la máxima presea para un futbolista y siendo nombrado nuevamente el mejor jugador del mundo. El directivo blaugrana se acercó a intentar saludar pero Messi no quiso hacerlo.

La relación con Messi no es la que era. Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos.

Esta anécdota la contó el mismo Joan Laporta en una entrevista para el medio "Catalunya Radio" y afirmó que espera que próximamente pueda haber un acercamiento aunque lo ve complicado.

La visita de Lionel Messi al Camp Nou en 2025
Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina | AP

Debido a una concentración de la Selección de Argentina en España, Messi viajó al país ibérico y antes de pasar a Alicante hizo una parada en Barcelona en el Camp Nou para visitar su antigua casa. Laporta aseguró que Messi puede entra al estadio del Barcelona siempre que quiera ya que es una leyenda del club.

