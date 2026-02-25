Mauricio Castillo explota contra Adal Ramones tras cancelación de “Enrollados”: “Vayan a Profeco, demanden”

Lo que prometía ser uno de los reencuentros más nostálgicos de la televisión mexicana terminó convertido en polémica. La gira “Enrollados”, que reuniría al elenco de Otro Rollo, fue cancelada y Mauricio Castillo no ocultó su molestia… ni su decepción.

Durante la alfombra roja de la obra “Sorpresas A-Mén!” en el Teatro Hidalgo, el actor reveló que nunca recibió una llamada oficial para informarle de la cancelación.

“Me enteré que la gira se había cancelado por los medios, por todos ustedes. La empresa a mí me habló para preguntarme si estaría dispuesto a postergar las ventas y les dije que sí”, explicó.

El elenco de Otro Rollo se reuniría para hacer una gira por EU y México / Especial

Adal ya no le habla

El comediante detalló que sí ha tenido comunicación con Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Lalo España, pero no con Adal Ramones, quien encabezaba el proyecto.

“He estado en comunicación con Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Lalo España, pero no con Adal. Él organizó todo, fue el único que no firmó contrato, tercero, una de las empresas la llevó él, la otra quién sabe (…) No estoy molesto, estoy decepcionado. A mí hasta el momento no me ha vuelto a hablar”, aclaró.

“No sé si alguna vez fuimos amigos”

Más allá del tema empresarial, las declaraciones dejaron entrever un quiebre personal. Castillo fue pieza clave en la etapa dorada de Otro Rollo, trabajando de cerca con Ramones en la escritura y actuación. Sin embargo, hoy la relación parece fracturada.

La relación entre ambos se terminó luego de que Adal no les informó a sus compañeros de la cancelación de la gira / Especial

“¿Saben cómo me enteré que esto se había caído? Por los medios. A mí nadie me habló de la empresa para decirme: ‘Ya se canceló’, primero. Ni mucho menos el señor Ramones, para decirme: ‘Esto se canceló’”, declaró.

Y lanzó un dardo que sorprendió a más de uno sobre si todavía son amigos: “Esa es una buena pregunta que no sé la respuesta en este momento, es más, no sé si alguna vez fuimos amigos, esa es la verdad”.

Señala responsabilidad directa

En entrevista con los medios, Castillo también cuestionó la estructura de producción del espectáculo.

“Una de las empresas que estaba produciendo esto, la trajo el Sr. Ramones. Entonces, el problema lo tiene que resolver él con su empresa y la otra no sabemos de dónde salió porque son dos empresas las que supuestamente iban a producir este evento”, afirmó.

Aunque dejó claro que el elenco tenía disposición de cumplir con el público, reconoció el desencanto general.

“¿Después de lo que pasó? Pues mira, más que traicionados, la verdad es que nos sentimos muy decepcionados, eso sí. La verdad, porque todos tenemos muchas ganas de hacerlo y estas circunstancias estuvieron fuera de nuestro control”, expresó.

Mauricio Castillo alista una demanda por los contratos que les hicieron firmar / FB: @maucastillomx

Mensaje directo a los fans

Finalmente, envió un consejo contundente a quienes compraron boletos para la gira cancelada: “Estamos apenadísimos con el público y el consejo es: ‘Vayan a Profeco, demanden, denuncien, exijan que le regresen el dinero de sus boletos’, porque se puede hacer legalmente como debe de ser”, sentenció.