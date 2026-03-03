Hallan cuerpo durante búsqueda de Kimberly Joselín en Cuernavaca; Fiscalía de Morelos investiga

Como parte del operativo interinstitucional de búsqueda desplegado en la zona norte de Cuernavaca, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que fue localizado un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de intervención establecidos para dar con el paradero de Kimberly Joselín Ramos Beltrán.

La dependencia estatal señaló que el hallazgo se realizó durante las labores coordinadas que se han intensificado en los últimos días, tras la denuncia de desaparición de la joven. Las acciones han involucrado recorridos de campo y revisión de distintos puntos estratégicos.

Peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron diligencias en el polígono de intervención./ X

¿El cuerpo corresponde a Kimberly Joselín?

Hasta el momento, la autoridad no ha confirmado de manera oficial la identidad del cuerpo encontrado. La FGE indicó que será a través de estudios periciales y científicos como se podrá determinar si se trata de la joven reportada como desaparecida.

En el sitio trabajan especialistas de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales, quienes realizan las diligencias conforme a los protocolos legales establecidos.

Diligencias y proceso en curso

Las autoridades detallaron que los trabajos incluyen análisis para establecer identidad, causa de muerte y temporalidad del fallecimiento, elementos fundamentales para avanzar en la investigación.

La Fiscalía subrayó que las indagatorias continúan abiertas y que se informará oportunamente cualquier avance que pueda hacerse público sin comprometer el debido proceso.

El caso ha generado preocupación en la comunidad local, mientras familiares y sociedad permanecen a la espera de la confirmación oficial de los resultados periciales.

La FGE reiteró que mantendrá comunicación conforme se obtenga información verificable, garantizando que las actuaciones se realicen bajo criterios técnicos y legales.