Jardine habla acerca de la salida de Fidalgo del América: "Merecía un nuevo reto para su carrera"

Parece que con el paso de los días, el dolor no cesa para el americanismo tras la partida de Álvaro Fidalgo al Real Betis; incluso, el naturalizado mexicano ya anotó en el Derbi de Sevilla su primer gol en su estancia en Europa.

Aunque de manera reciente la afición de las Águilas no está de acuerdo con la manera de llevar el equipo por parte de André Jardine, seguramente estarán de acuerdo con sus declaraciones acerca del 'Maguito', con quien se siente satisfecho después de lo conseguido en el club.

Fidalgo fue incluso el capitán del cuadro de Coapa | MexSport

"Merecía algo más"

André Jardine fue tricampeón con América en sus primeros tres torneos, donde uno de sus pilares dentro del campo fue el mismo Fidalgo, por lo que su ausencia duele, pero también el brasileño sabe y asegura que el nuevo 15 de Betis necesitaba algo más.

Siento que Fidalgo merecía a un club como el Betis por su nivel, era un jugador muy maduro, y tal vez con todos los objetivos concluidos en el futbol mexicano y merecía un nuevo reto para su carrera, un club que le diera espacio y donde pudiera ofrecer todo su talento y creo que esto es positivo para Betis

Fidalgo recibiendo indicaciones de su antiguo entrenador | MexSport

Refuerzos en el nido

Ya sin su 8, el entrenador también campeón olímpico ha compartido también su sentir acerca de los refuerzos provenientes de su país que ha traído para el Clausura 2026, los cuales no han rendido como se esperaba.

Fue una ventana muy especial, porque perdimos jugadores que nos complicó bastante porque fue al cierre y tuvimos poco tiempo para los movimientos, excepto (Rodrigo) Dourado que era un deseo que tenía porque es un contención que marca la diferencia, para mí es un crack como 5 y lo estamos confirmando

Rapha Veiga fue el vínculo perfecto, porque el club necesitaba un 10 un jugador que jugara en esta zona del campo, atrás del delantero con todo el aporte y decisión que Rapha tiene en asistencias y goles, es un jugador que va a marcar la diferencia para nuestro equipo, apenas se adapte a las condiciones

El 'Maguito' ha dejado de ser parte del plantel que llegó a ser tricampeón | MexSport

Y de Vinicius Lima es un jugador que conozco de hace mucho tiempo, lo conocí en la Sub 20 de Gremio, conmigo fue un jugador plurifuncional es un jugador que te da volumen, que se asocia, que juega como 8, puede ser 10, pero también extremo, llegó para suplir a Fidalgo, que no es fácil encontrar un jugador con esas condiciones