Chepo de la Torre critica al futbol mexicano por el aumento de extranjeros en la Liguilla

José Manuel 'Chepo' de la Torre cuestionó el rumbo que ha tomado el futbol mexicano, en particular las decisiones reglamentarias que permiten un mayor número de jugadores extranjeros durante la Liguilla, al considerar que estas medidas priorizan intereses de los clubes por encima del desarrollo de la Selección Mexicana.

El exdirector técnico del Tricolor señaló que, si bien estas disposiciones pueden beneficiar a las instituciones en el corto plazo, no necesariamente contribuyen al fortalecimiento del futbol nacional ni al crecimiento de los jóvenes futbolistas mexicanos.

"Están jugando para sus beneficios y no para el beneficio de la Selección Mexicana. No va a perjudicar a las Chivas jugar una Liguilla sin seleccionados; al contrario, es una gran oportunidad para que los jóvenes se presenten", afirmó.

Chepo de la Torre | MEXSPORT

De la Torre recordó su etapa al frente del Guadalajara en 2006, cuando el equipo estuvo cerca de disputar una final con una base de futbolistas jóvenes, varios de ellos provenientes del entonces equipo filial Tapatío, que militaba en la liga de ascenso.

"Nosotros nos quedamos a una jugada de estar en una final con un equipo que venía jugando en la liga de ascenso, en el Tapatío", rememoró.

Chepo de la Torre | MEXSPORT

¿Qué necesita el futbol mexicano para elevar su nivel?

Para el 'Chepo', el camino correcto para elevar el nivel del futbol mexicano pasa por un trabajo constante en fuerzas básicas y por la generación de una competencia interna más sólida entre los jóvenes talentos, en lugar de recurrir al incremento de extranjeros.

"Eso es lo que se tiene que hacer en los equipos: trabajar mucho con los jóvenes, tener una mayor cantidad de jugadores que estén presionando y, con eso, de manera natural, va a subir el nivel de la Selección Mexicana", concluyó.

Chepo de la Torre en Selección | MEXSPORT