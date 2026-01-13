¿Fue su último partido? Aaron Rodgers comenta sobre su futuro tras su derrota en Playoffs

Los Pittsburgh Steelers volvieron a toparse con pared en postemporada, en lo que pudo haber sido el último partido en la carrera de Aaron Rodgers. El veterano mariscal de campo compareció ante los medios después de la paliza y el maltrato que sufrió ante los Houston Texans, en el que dejó claro que su futuro sigue en el aire.

"No, no voy a tomar ninguna decisión emocional", comentó Rodgers a los periodistas cuando se le preguntó sobre su futuro después del partido. "Ha sido un año realmente divertido. Mucho trabajo duro, mucha diversión… En general, ha sido la mejor parte de mi vida en el último año, venir aquí y ser parte de este equipo. Es decepcionante estar sentado aquí con la temporada terminada".

¿Quiénes alimentaron los rumores del retiro de Aaron Rodgers?

Antes del comienzo de la Temporada 2025, el mismo Aaron Rodgers comentó en el programa de Pat McAfee que probablemente sería su última campaña como jugador profesional. Además, antes del último partido ante los Baltimore Ravens, se especuló que en caso de una eliminación temprana, podría ser su último partido.

Durante la transmisión en Estados Unidos, Troy Aikman, exquarterback de los Dallas Cowboys, miembro del Salón de la Fama y ahora analista de ESPN, comentó que probablemente era lo último de Rodgers en la NFL. Por si fuera poco, otro Hall of Famer alimentó las especulaciones del retiro en una transmisión, pues Payton Manning comentó que el final pudo haber alcanzado a Rodgers.

El posible último partido de Aaron Rodgers

Son pocos los que han logrado despedirse en lo más alto, y en caso de ser oficial, Aaron Rodgers tampoco lo logró. El futuro miembro del Salón de la Fama solamente lanzó para 145 yardas y ningún touchdown; además de que perdió dos balones, un fumble y un pick-six, en la que puede ser la última jugada de su carrera.

Sin embargo, pese a que la despedida será triste, es innegable el talento de Aaron Rodgers, uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos. Entre su impresionante palmarés se encuentran: cuatro premios al Jugador Más Valioso, un MVP del Super Bowl, un trofeo Lombardi, siete selecciones Pro Bowl, líder de touchdowns en dos ocasiones (2016 y 2020), quinto con más yardas y pases de anotación de todos los tiempos.

Se puede decir que la única espina en la legendaria carrera de Aaron fue solamente tener un trofeo Lombardi, pero la verdad es que durante su estancia en Green Bay Packers y ahora con los Pittsburgh Steelers lo dio todo. El futuro de Rodgers sigue en el aire, pero lo más probable es que con él termine una de las mejores generaciones de todos los tiempos.

