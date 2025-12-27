Houston consigue su pase a Playoffs tras cerrada victoria ante Los Angeles Chargers

Los Houston Texans (11-5) se llevaron una dramática victoria en el SoFi Stadium ante Los Angeles Chargers (11-5), lo que selló su pase a la postemporada. Los coacheados por DeMeco Ryans tuvieron un partido que rozó con lo perfecto en el primer cuarto, sin embargo, lo verdaderamente poderoso fue la defensiva.

En la tercera jugada del partido, C.J. Stroud encontró completamente sólo a Jayden Higgins, quien dejó entre las espuelas a un profundo con un gran movimiento y se metió sin problemas a las diagonales. La defensa texana también respondió, pues rápidamente se deshizo de Justin Herbert y su ofensiva en tres jugadas, en la que una potente captura enterró al mariscal de campo.

De nueva cuenta, y como una especie de deja vu, Stroud lanzó otro bombazo a un receptor completamente solo, esta vez fue para Jaylin Noel. El primer cuarto fue una pesadilla para los dos lados de los Chargers, pues la defensiva mostró debilidad, la ofensiva fue golpeada de gran manera y solo consiguieron 16 yardas totales.

Pero la resiliencia es una parte importante en la carrera de Justin Herbert quien, pese a contar con un gran dolor en su mano izquierda, comenzó a mostrar una mejoría en el segundo cuarto. Pero el momento clave de los Chargers llegó gracia a un grave error de Stroud, quien sin hombre libre le dejó el ovoide en las manos a Derwin James Jr.

La intercepción solo sirvió para tres puntos, pues Herbert cometió un balón suelto que, pese a recuperarlo, perdió muchas yardas en el proceso. Pero después de la pausa de los dos minutos, la locura llegó al SoFi Stadium, con un intercambio de balón por equipo.

El primero fue de los Cargadores, con la intercepción para Herbert, quien lanzó un pase un poco alto que no pudo bajar su ala cerrada Oronde Gadsden II, para una intercepción fácil por parte de Azeez Al-Shaair. Después el que se equivocó fue Stroud, quien tuvo su segunda intercepción del partido.

¿Cómo fue la segunda mitad?

La segunda mitad del encuentro comenzó con los dos grandes protagonistas del partido, los dos pateadores de despeje. JK Scott, de Chargers, y Tommy Townsend, de Texans, tuvieron bastante actividad, pero todo se terminó por cerrar en el último cuarto.

La defensiva de los Texans se planteó pese a las anotaciones de Oronde Gadsden II y Omarion Hampton. Sin embargo, Cameron Dicker falló un punto extra en la parte final del partido, lo que fue la diferencia fundamental en el estado mental del equipo angelino que cayó 20-16.

Consecuencias de la victoria texana

La victoria de los Houston Texans significó una eliminación para los Indianapolis Colts y el título divisional para los Denver Broncos. El equipo texano también logró pasar a los Playoffs y luchará por el sur de la AFC en la última fecha ante los propios Potros.

